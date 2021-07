Atteindre les masses: MD Classes propose des cours en ligne en direct pour divers examens gouvernementaux

Satyam Gupta

Beaucoup de gens, en particulier dans les petites villes, ont réalisé qu’après la pandémie, les emplois du secteur privé pourraient être menacés, mais pas les emplois du secteur public. C’est l’une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes des petites villes se lancent sur des plateformes de cours en ligne en direct telles que MD Classes, dirigées par Satyam Gupta de Basti, Uttar Pradesh, pour se préparer à divers examens gouvernementaux tels que les chemins de fer, UPSI (UP Police Sub Inspector ), SSC etc.

Sa portée, à travers les canaux en ligne, y compris YouTube, Instagram et Facebook, est de plus de 20 étudiants lakh. “J’ai enseigné à des étudiants à travers le pays via des conférences vidéo”, a déclaré Gupta à FE. “Et plus de 5 000 de mes étudiants ont réussi les examens du gouvernement.”

Pendant le verrouillage, Gupta s’est rendu compte que l’éducation était devenue plus biaisée car les étudiants défavorisés n’avaient pas les moyens de payer ses conférences vidéo. Il a ensuite décidé de fournir une plate-forme d’apprentissage abordable aux étudiants des groupes à faible revenu des petites villes les plus touchées pendant la pandémie et les blocages qui ont suivi. Ensuite, il a lancé sa propre application via Classplus, une plate-forme edtech qui permet aux éducateurs de lancer leurs cours en ligne, où ses cours sont disponibles à des prix nominaux.

« En général, la préparation en ligne aux examens d’entrée dans les chemins de fer n’était pas vraiment abordable pour beaucoup de gens », a-t-il déclaré. « La taille du billet était d’environ 4 000 roupies. Nous avons donc commencé à créer nos propres cours et nous proposons actuellement le package de préparation à l’examen d’entrée aux chemins de fer pour seulement Rs 639. »

MD Classes n’enseigne pas via des conférences vidéo enregistrées, mais a pris la voie des cours en direct. “Les cours en ligne en direct sont beaucoup plus efficaces”, a déclaré Gupta. “Bien que nous nous en tenions à l’itinéraire des cours en direct – et que nous proposerons le cours de préparation à l’examen UPSI pour Rs 1 299 – nous pourrons commencer des sessions enregistrées en temps voulu.”

MD Classes prévoit également de préparer les étudiants à des examens d’enseignement tels que TGT, PGT, TET, etc.

Pour l’instant, Classes MD ne cherche pas de financement. Gupta a déclaré : « Bien que nous comprenions que le financement ouvre de nombreuses opportunités, mais il peut aussi y avoir des restrictions à la croissance et surtout à la liberté. Ce n’est pas que nous soyons fermés à l’idée de financement; nous essayons peut-être de trouver le bon groupe de personnes. Pour le moment, nous nous concentrons uniquement sur la croissance organique, et heureusement, cette croissance organique se déroule très bien.

