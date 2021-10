Atteinte à la sécurité de Twitch : les informations de connexion et de paiement de l’utilisateur ne sont pas divulguées, selon Twitch

Twitch a annoncé que la dernière violation de données n’avait pas divulgué les informations de connexion des utilisateurs, les numéros de carte de crédit complets ou les informations ACH / bancaires – les informations personnelles craignaient que les informations personnelles aient été compromises lorsque la violation de sécurité a été rendue publique pour la première fois le 6 octobre.

Les informations divulguées confirmées incluent des documents du référentiel de code source de Twitch, ainsi qu’un sous-ensemble de données de paiement des créateurs. Le nombre de personnes touchées est minime, affirme Twitch, et les personnes directement touchées ont été contactées.

La brèche de sécurité résultait d’un changement de configuration du serveur qui autorisait l’accès non autorisé de tiers – un problème que Twitch dit avoir maintenant résolu. Les informations divulguées sur Twitch ont été rendues publiques dans un lien torrent de 125 Go vers 4chan. En plus des données de paiement du créateur, des informations sur un projet concurrent non annoncé de Steam, surnommé « Vapor », ont également été incluses.

Même si Twitch prétend qu’aucune information de connexion n’a été compromise – et si vous ne l’avez pas déjà fait – ce serait toujours une sage décision de changer votre mot de passe pour protéger votre compte. Mieux vaut prévenir que guérir !

Dans d’autres nouvelles de Twitch, la plate-forme a récemment mis en œuvre plus d’outils pour aider les utilisateurs à lutter contre les « raids haineux » après de nombreuses pressions de la communauté Twitch. Les créateurs de Twitch peuvent désormais implémenter des paramètres de chat vérifiés par téléphone et par e-mail, qui demandent aux utilisateurs de chat de vérifier leur numéro de téléphone ou leur e-mail une fois. Les streamers Twitch peuvent également ajuster le pool de participants au chat auquel cette vérification s’applique et peuvent exempter les VIP, les abonnés et les modérateurs.