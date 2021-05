Ryan Seacrest, créateur et producteur exécutif de L’incroyable famille Kardashian, serait en pourparlers avec Bella Thorne pour qu’une émission familiale de télé-réalité similaire reprenne E!, selon des sources pour Page Six. Soi-disant, une source a déclaré: “Ils ont même une Kylie!” Cela impliquerait que Thorne et ses deux sœurs, Dani et Kaili, seront le principal objectif, afin d’imiter la formule Kardashian-Jenner.