Attendez… ce chercheur d’adresses IP n’est peut-être pas aussi respectueux de la vie privée que vous le pensez

Il est très simple de savoir si votre service VPN fonctionne : pointez simplement votre navigateur sur un outil de recherche d’adresses IP spécialisé comme WhatIsMyIP.com ou WhatIsMyIPAddress.com et en une seconde ou deux, ils afficheront votre adresse IP et votre emplacement actuels.

Simple. Simple. Mais peut-être pas l’idée la plus respectueuse de la vie privée.

Les sites de localisation de grands noms sont généralement bourrés de publicités, par exemple, et avez-vous vu ce qu’ils pourraient faire avec vos données ?

La politique de confidentialité de WhatIsMyIPAddress.com, par exemple, explique que : « Nous collectons des informations non personnellement identifiables à votre sujet de plusieurs manières, y compris le suivi de vos activités via votre adresse IP, les paramètres de votre ordinateur ou l’URL la plus récemment visitée. »

Ce n’est pas une grande surprise et de nombreux sites Web font de même, mais si vous êtes intéressé par la confidentialité, cela vaut peut-être la peine d’envisager des alternatives de recherche d’adresses IP qui ne remplissent pas leurs pages d’annonces et n’ont aucun intérêt à vendre vos coordonnées. Et nous avons en tête d’excellents sites Web précis…

Fournisseurs de géolocalisation à surveiller

Bien que la vérification de votre adresse IP et de votre emplacement semble simple à première vue, ce n’est vraiment pas dans les coulisses. La géolocalisation (identifier votre emplacement à partir d’une adresse IP) peut être compliquée, il est donc important de choisir un fournisseur qui sait exactement ce qu’il fait.

Une approche intelligente pour obtenir des résultats précis et fiables consiste à utiliser des entreprises qui vendent leurs propres services de géolocalisation aux sites Web et aux développeurs. Bien que leurs sites Web soient destinés aux experts, les meilleurs ne sont pas plus difficiles à utiliser que les services aux consommateurs habituels. Rendez-vous sur le site et il affichera généralement votre adresse IP et les détails de votre emplacement sous forme de démonstration instantanée, vous permettant de prendre toutes les informations dont vous avez besoin.

Et l’avantage est que, parce que l’entreprise gagne son argent en vendant des services de géolocalisation sur une base B2B, elle n’a pas besoin de remplir ses pages de publicités ou d’essayer de commercialiser votre historique de navigation.

Cinq excellents chercheurs d’IP et de géolocalisation (et privés)

IPapi.co affiche votre adresse IP, votre ville, votre pays et le propriétaire de l’IP (c’est-à-dire celui qui possède le serveur lorsque vous êtes connecté à un VPN) quelques secondes après que vous ayez accédé au site. Avec votre emplacement mis en évidence sur une carte Google, cela a l’air mieux que de nombreux sites de consommateurs, mais c’est sans publicité et la page Web d’ouverture ne fait que 315 Ko.

IPGeolocation.io supprime la carte, mais affiche toujours tous les détails dont vous avez besoin – adresse IP, pays, ville, FAI, latitude, longitude et plus – sans aucune publicité et une page Web de moins de 100 Ko.

IP-api.com est encore plus léger à 90 Ko, mais répertorie beaucoup plus d’informations sur votre emplacement que la plupart de ses cousins ​​​​consommateurs : adresse IP, FAI, ville, pays, code postal, latitude, longitude, même le type de connexion (c’est-à-dire fixe, mobile, proxy, etc).

EXTReMe-IP-Lookup a l’air bien, affiche votre position sur une carte Google et essaie également de déterminer votre type d’IP (entreprise, éducation ou résidentielle).

http://ip-api.com/csv est le nec plus ultra des vérifications IP minimalistes. Ajoutez simplement l’URL à vos favoris dans votre navigateur et c’est parti. Il renverra vos coordonnées sous forme de texte brut, chaîne séparée par des virgules, comme :

‘success,Royaume-Uni, GB, ENG, Angleterre, Londres, EC2V, 51.5095, -0.0955, Europe/Londres, Hydra Communications Ltd, Hydra Communications Ltd, AS25369 Hydra Communications Ltd, 89.35.30.186.’

Ce n’est pas l’information la plus facile à lire, mais le pays et l’adresse IP sont suffisamment clairs, et à moins de 200 octets, c’est à peu près aussi rapide et léger qu’un outil de recherche d’adresse IP et de localisation que vous verrez n’importe où.

Vérifiez vos résultats

Même avec des sociétés spécialisées dans la géolocalisation, gardez à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’une science exacte. Il n’est pas rare que des sites signalent une ville différente, parfois même un pays, à votre emplacement réel (ou à celui de votre serveur VPN).

Si les résultats que vous voyez ne correspondent pas à ce que vous avez sélectionné dans votre client VPN, confirmez-le en essayant plusieurs autres services.

Toujours un décalage ? Ne criez pas immédiatement après votre fournisseur de VPN pour exiger le remboursement de votre argent – ce n’est pas nécessairement à blâmer. Les services de géolocalisation s’appuient sur d’énormes bases de données leur indiquant où se trouvent les blocs d’adresses IP. Et si un bloc vient d’être réalloué, la base de données n’a peut-être pas encore été mise à jour.

Ne l’oubliez pas non plus, car il y a une chance que vous ayez trouvé un vrai problème. Contactez simplement le support de votre fournisseur VPN, montrez ce que vous avez trouvé et demandez une explication. Et vérifiez à nouveau lorsque vous avez atteint l’ETA pour tout correctif, pour confirmer qu’il fonctionne désormais correctement.

