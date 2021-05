Attendez, ce n’est pas un produit phare? Autorité Android

L’Asus Zenfone 8 Flip vient d’être lancé, et je dois être honnête, cette chose est cool. De toute évidence, la technologie des caméras rabattables n’est pas nouvelle sur la scène des smartphones, mais cette année, Asus fait vraiment pression pour qu’elle devienne grand public.

Prenant quelques notes de la série Asus Zenfone 7, nous avons presque le même système à triple objectif, qui se retourne pour devenir votre caméra frontale. Bien que ce système de caméra rabattable soit le principal argument de vente du Zenfone 8 Flip, Asus ne le considère pas comme le produit phare. En fait, le plus petit facteur de forme Zenfone 8 bénéficie de quelques mises à niveau par rapport au 8 Flip. Alors, quelle est la particularité du 8 Flip? Découvrons-le.

Le «cran» est mort

Crédit: Luke Pollack / Autorité Android

Cela fait un moment que j’utilise un smartphone plein écran, et pour être franc, ça me manque. C’est vraiment un tel soulagement de n’avoir aucune sorte d’entaille ou de perforation qui vous regarde. Pourtant, il y a quelques omissions dans ce magnifique écran FHD + AMOLED de 6,67 pouces. Malheureusement, le panneau du 8 Flip n’est que de 90 Hz, l’écran 120 Hz étant réservé au Zenfone 8. standard. Même quand même, cet écran est superbe en un coup d’œil. Le panneau est principalement plat mais présente une courbe toujours aussi douce au bord même de l’écran. Cela flotte tout naturellement dans les bords de l’appareil et donne une impression très polie à la main.

Le design ici rappelle beaucoup les Asus Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro de la génération précédente, bien qu’avec des bords plus chanfreinés, un bouton d’alimentation de couleur bleu vif et un design légèrement plus industriel, que j’aime bien.

C’est vraiment un tel soulagement de n’avoir aucune sorte d’entaille ou de perforation qui vous regarde.

Je suis globalement impressionné par la qualité de construction générale et le logiciel du Zenfone 8 Flip. Étant donné que les Zenfone 6 et 7 étaient des appareils assez durables, je ne peux pas imaginer pourquoi le Zenfone 8 Flip ne tiendrait pas non plus à long terme. Pourtant, le dos en miroir du téléphone capte une tonne d’empreintes digitales, et j’aimerais vraiment que les fabricants arrêtent de choisir cela plutôt qu’une finition mate.

En termes de ce que vous obtenez dans la boîte, le téléphone est livré avec un chargeur rapide de 30 W, deux étuis et un câble USB-C vers USB-C.

Et ces caméras?

Crédit: Luke Pollack / Autorité Android

Comme indiqué précédemment, le système de caméra du 8 Flip est pratiquement identique à la configuration de l’Asus Zenfone 7 Pro. Cela comprend un tireur principal Sony IMX686 f / 1.8 64MP, un appareil photo Sony IMX363 12MP f / 2.2 Ultrawide et un téléobjectif 8MP 3x. Malheureusement, et contrairement au Zenfone 7 Pro, il n’y a pas de stabilisation optique d’image (OIS) incluse avec ces nouveaux appareils photo. Cela dit, Asus a inclus un nouveau moteur pas à pas qui, selon lui, rend l’opération de retournement plus fluide. Bien que je n’ai pas le Zenfone 7 Pro pour le comparer, je peux confirmer que l’actionnement du moteur est rapide et fluide.

L’avantage de cette conception unique est que vous pouvez utiliser le système de caméra principal comme un tireur orienté vers l’avant. En fait, Asus commercialise fortement ce téléphone pour les vloggers et ceux qui cherchent à filmer des vidéos de haute qualité d’eux-mêmes.

Dans mes tests limités, le capteur principal semblait produire des images bien détaillées et assez précises aux couleurs. La caméra ultra-large est un peu plus douce et plus bruyante, ce qui est normal, et le téléobjectif n’est pas non plus génial. Ce dernier produit des images très douces, principalement en raison de l’adoucissement de l’image d’Asus sur ce capteur particulier. Néanmoins, en raison de la nature de ce système, Asus intègre quelques fonctionnalités supplémentaires, telles qu’un mode panoramique qui actionne automatiquement l’appareil photo pour prendre des panoramas fluides pour vous. En outre, il existe un mode photo et vidéo professionnel qui donne à l’utilisateur un contrôle précis sur des paramètres plus spécifiques.

L’interface utilisateur Zen est fluide

Il est assez facile d’oublier l’interface utilisateur que les fabricants choisissent d’emballer avec leurs appareils, mais je dois dire que Zen UI est vraiment simple et direct. Livré avec Android 11, Zen UI maintient une expérience pratiquement en stock tout en fournissant des fonctionnalités spécifiques à l’appareil telles qu’un égaliseur 10 bandes, une interface utilisateur dans le jeu et un bouton d’alimentation intelligent personnalisable.

En dehors de cela, l’interface utilisateur donne tout ce que j’ai appris à aimer sur stock android. Le lanceur natif propose une intégration native de Google Discover et une variété d’options de personnalisation allant de la taille de l’icône aux options de grille de l’écran d’accueil. Malheureusement, Asus ne vous permet plus de personnaliser vos icônes, vous aurez donc besoin d’un lanceur tiers pour le faire. J’espère voir cela dans une prochaine mise à jour, mais je ne retiens pas mon souffle. Pourtant, il n’y a pas du tout de bloatware sur ce téléphone, et il existe une variété de paramètres différents pour changer le fond d’écran ou toujours sur l’affichage.

Toujours aussi bon que Zen UI, Asus n’a pas toujours eu le meilleur bilan avec les mises à jour logicielles. On ne sait donc pas combien de temps le Zenfone 8 Flip sera pris en charge.

Zenfone 8 Flip vs Zenfone 8: Quelle est donc la différence?

Crédit: Luke Pollack / Autorité Android

Asus commercialise fortement le Zenfone 8 comme son produit phare. Pourtant, le 8 Flip semble offrir une expérience très compétitive. Les deux téléphones disposent du même processeur Snapdragon 888 et du même processeur graphique Adreno 660. Ils ont tous deux les mêmes capteurs de caméra principaux et ultra-larges, et tous deux sont compatibles 5G.

En revanche, les deux téléphones échangent des coups dans d’autres domaines. Le Zenfone 8 Flip dispose d’un téléobjectif, d’une batterie plus grande de 5000 mAh et de trois emplacements pour carte SIM. Alors que le 8 standard a un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP68, est livré avec OIS pour les caméras, utilise le dernier Gorilla Glass Victus, dispose d’un écran 120 Hz plus lumineux, d’une prise casque 3,5 mm et prend en charge le Wi-Fi 6E (aux États-Unis) . De plus, il n’y a pas de chargement sans fil sur le Flip – une norme à laquelle on devrait s’attendre d’un appareil phare, bien que curieusement non inclus avec le Zenfone 8.

Sur le papier, il est assez clair que le Zenfone 8 est le meilleur téléphone malgré la différence de taille et le nouveau système de caméra du Flip. Cependant, le prix de ces deux téléphones différents ne reflète pas nécessairement cela. Le Zenfone 8 coûte 599 € (~ 727 $), tandis que le 8 Flip coûte 799 € (~ 970 $). Essentiellement, vous payez 200 € de plus pour une batterie plus grosse, un écran plus grand et un système de caméra rabattable.

Dans le même ordre d’idées, la série Asus Zenfone 7 de la génération précédente offre une expérience très similaire mais à un coût de départ beaucoup moins cher. L’Asus Zenfone 7 est livré avec le Snapdragon 865, 6/8 Go de RAM et un système de caméra flip-out presque identique, mais ne coûte que 699 € (~ 849 $). À ce prix, le Zenfone 7 semble être une meilleure affaire, surtout si vous pouvez en acheter une en une seule vente. Bien sûr, le 8 Flip a un processeur plus rapide et plus de RAM, mais il est difficile de justifier ces mises à niveau relativement plus petites par rapport à l’augmentation significative du prix.

Spécifications du Zenfone 8 Flip

Asus Zenfone 8 Asus Zenfone 8 FlipAffichage AMOLED 5,9 pouces

FHD +

HDR10 +

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Corning Gorilla Glass Victus6,67 pouces AMOLED

FHD +

HDR10 +

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Corning Gorilla Glass 6ProcesseurQualcomm Snapdragon 888Qualcomm Snapdragon 888GPUQualcomm Adreno 660Qualcomm Adreno 660RAM6 / 8 / 16GB

LPDDR58GB

LPDDR5 Stockage 128/256 Go

UFS 3.1

Non extensible 128/256 Go

UFS 3.1

Extensible avec une carte microSD (jusqu’à 2 To) Batterie Batterie de 4000 mAh

Charge filaire 30W Batterie 5000mAh

Charge filaire de 30 W

Capteur Sony IMX686 64MP avec OIS, zoom 2x sans perte

Ouverture f / 1,8

Pixels de 0,8 μm

Double flash LED

Vidéo 8K / 30fps

Secondaire:

Capteur ultra-large 12MP, double PDAF, mode macro (IMX363, 113 degrés)

Avant: 12MP IMX663

Ouverture f / 2,45

Pixels de 1,22 μm

Double PDAF

Primaire:

Capteur Sony IMX686 64MP

Ouverture f / 1,8

Pixels de 0,8 μm

Double flash LED

Vidéo 8K / 30fps

Secondaire:

Capteur ultra-large 12MP (IMX363, 112 degrés)

Tertiaire: téléobjectif 8MP 3x

Connectivité Wi-Fi 6E (États-Unis uniquement)

Bluetooth 5.2

NFC

Double nano-SIM Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

NFC

Système d’exploitation double nano-SIMZenUI 8

Android 11ZenUI 8

Android 11AudioStereo haut-parleurs

Port 3,5 mm Haut-parleurs stéréo

Pas de port 3,5 mm Dimensions 148 x 68,5 x 8,9 mm

169 g 165,04 x 77,28 x 9,6 mm

230gCouleursObsidian Black

Horizon SilverGalactic Noir

Argent glacier

Impressions Asus Zenfone 8 Flip: le verdict

Crédit: Luke Pollack / Autorité Android

Dès les premières impressions, l’Asus Zenfone 8 Flip contient un design d’appareil photo fonctionnel, une qualité de construction supérieure et une batterie incroyablement grande à la table. J’ai été assez impressionné par Zen UI en tant que skin, et l’affichage plein écran est une telle joie à utiliser. Bien sûr, ce téléphone n’est pas sans inconvénients. Il n’y a pas de charge sans fil et l’écran plafonne à 90 Hz. Pendant ce temps, le système de caméra, bien qu’innovant, n’est pas le meilleur des artistes, même pour son prix de 799 €.

Pourtant, l’expérience globale est relativement premium, mais il est difficile d’avaler le prix de 799 €, étant donné que la série Zenfone 7 de l’année dernière vous offre l’essentiel de l’expérience à un prix nettement moins cher.

Asus Zenfone 8 Flip

Le Zenfone 8 Flip est essentiellement le Zenfone 7 avec un nouveau processeur phare. Mais sinon, vous obtenez toujours un écran OLED à 90 Hz, une batterie de 5000 mAh, une charge de 30 W et ce système de caméra flippy. Ce dernier vous permet de prendre des selfies de meilleure qualité avec les capteurs principal, téléobjectif ou ultra-large.

Que pensez-vous de l’Asus Zenfone 8 Flip? Faites le nous savoir dans les commentaires.