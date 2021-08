Attendez cela avant de faire quoi que ce soit ⋆ Crypto new media

En surface, le lent mouvement de Binance Coin vers la barre des 400 $ semblait latéral et monotone. Cependant, une chose qui s’est démarquée a été la reprise soutenue de la BNB mise en évidence depuis le 22 juillet. La pièce était tombée sous la barre des 250 $ et sa reprise par rapport aux plus bas est sans aucun doute un soulagement. Maintenant, avec le BNB oscillant à près de 350 $ au moment de la publication, les chances qu’il remonte jusqu’à la barre des 400 $ semblent plus brillantes.

L’action des prix semble haussière, mais l’est-elle vraiment ?

Le prix de Binance Coin au moment de la rédaction était de 350,91 $. Alors que sur le graphique d’une heure, il semblait y avoir beaucoup plus de volatilité, le graphique d’une journée semblait beaucoup plus calme. BNB a vu ses prix augmenter de 4,89 % au cours des dernières 24 heures et de 9,98 % au cours de la semaine dernière. Ces randonnées peuvent sembler agréables au début. Considérer le fait que les volumes d’échanges n’ont montré aucun pic majeur était, cependant, révélateur de la faible activité malgré des gains élevés.

L’alt avait son support majeur à 310 $ et une résistance à 365 $ qui devait être franchie pour un solide rallye au-dessus de la barre des 400 $. Notamment, BNB, depuis la mi-mai, a enregistré des creux plus élevés qui ont sorti l’actif de sa tendance à la baisse. De plus, l’actif entrait enfin dans la zone de surachat qu’il n’avait pas vue depuis mai.

L’actif était déjà au-dessus des SMA de 50 et 200 semaines. À l’avenir, il devait également franchir la SMA de 100 semaines, avant que cet élan haussier puisse être qualifié de véritable rallye. Fait intéressant, le SMA de 100 semaines est juste au-dessus de 375 $.

Le trajet vers un rallye pourrait être beaucoup plus fluide pour cet actif, s’il franchit ce niveau. De plus, au moment de la rédaction, le prix était dans une dynamique haussière dans la zone de résistance, ce qui pourrait encore faciliter le mouvement.

Le rallye BNB tiendra-t-il ?

La valeur de Binance Coin a grimpé d’environ 730% depuis le début de l’année. Ces gains étaient les plus élevés parmi tous les principaux alts, juste derrière Dogecoin. Ceci, avec son rallye soutenu, pourrait faire clignoter des signaux d’achat. Cependant, il y a quelques choses qui doivent être abordées.

Premièrement, le fait que Binance retire lentement l’offre de BNB du marché via son protocole de combustion ouvre la voie au BNB en tant que classe d’actifs rare. Cela étant dit, alors que l’anticipation autour de la 16e combustion trimestrielle de BNB qui s’est produite le 18 juillet était énorme, il n’y avait aucune implication de prix à cela. Cependant, il convient également de noter que de tels phénomènes ont généralement un effet à plus long terme, plutôt qu’à court terme.

Deuxièmement, le sentiment social de BNB était à son apogée, alors même que son prix augmentait. Les volumes sociaux pour les pièces Binance étaient en hausse depuis fin juillet et ont enregistré des pics massifs sur plusieurs jours. Même son sentiment social pondéré a connu un pic massif le 7 août, soulignant que l’on parlait beaucoup de l’alt.

L’activité de développement pour BNB a également noté un pic inattendu le 4 août. La même chose était constante jusqu’au moment de la rédaction. De même, le ratio MVRV (30 jours) a mis en évidence des niveaux record de tous les temps qui ont été observés pour la dernière fois le 9 mai. Dans l’ensemble, la plupart des mesures ont brossé un tableau haussier pour l’alt. Cependant, les adresses actives quotidiennes comparativement plus faibles signifiaient que l’activité était faible.

Avec des adresses actives quotidiennes modérées et des barres de volume en baisse sur le graphique, la BNB pourrait voir une plus grande volatilité lors de la prochaine séance de bourse. Ainsi, il serait préférable d’attendre avant de passer à l’action malgré tous les signaux haussiers.