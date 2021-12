Attendez d’acheter des actions OUVERTES pour ces 3 raisons clés

Technologies Portes Ouvertes Inc. (NASDAQ :OUVERT) exploite une plate-forme numérique pour l’immobilier résidentiel aux États-Unis, permettant aux consommateurs d’acheter et de vendre une maison en ligne. Le 11 novembre, j’ai souligné ce que Groupe Zillow (NASDAQ :Z) le retrait de l’entreprise de retournement à domicile signifie pour le stock OUVERT.

À l’époque, j’avais exprimé mes inquiétudes concernant le modèle économique d’Opendoor Technologies et ses principaux risques. J’ai conclu que « Opendoor doit saisir cette opportunité et obtenir des résultats financiers positifs lorsque Zillow cessera de louer des maisons. »

L’action OPEN a clôturé ce jour-là à 22,56 $ et le 2 décembre, à 14,55 $. Cela représente des pertes d’environ 35% en moins d’un mois. Parlons de la raison pour laquelle cette vente s’est produite et de ce que les investisseurs devraient faire maintenant avec les actions OPEN.

Q3 a-t-il été un bon trimestre pour Opendoor ?

Peu de temps après la publication des résultats du troisième trimestre 2021 de la société, la directrice financière d’Opendoor, Carrie Wheeler, s’est entretenue avec Yahoo! Finances sur les résultats. Wheeler a déclaré :

« Nous avons fait un bon quart. Comme vous l’avez dit, nous avons dépassé les attentes en haut et en bas. Vraiment la preuve que les consommateurs exigent de plus en plus la solution que nous proposons. Nous avons enregistré un taux de conversion de 35 %, une demande record pour notre produit, des revenus records et avons marqué notre 29e trimestre consécutif avec une marge de contribution positive. Juste de très bons résultats tout autour.

Mais le marché boursier avait apparemment un autre avis. Comment expliquez-vous un bon trimestre alors que l’action OPEN a dégringolé de 35% en moins d’un mois ? Une partie de la réponse se trouve dans la déclaration ultérieure de Wheeler lors de l’interview :

« … Ce n’est pas une affaire secondaire pour nous. C’est notre affaire. Nous avons investi sept ans dans la création de systèmes de tarification robustes, l’acquisition des données, la modélisation, l’équipe pour le faire avec un grand niveau de précision. Et nous avons construit au fil du temps la plate-forme à faible coût qui nous permet de permettre aux gens d’acheter et de vendre leur maison en toute simplicité, à un meilleur coût et de manière plus efficace.

Sur la base de cela et des résultats du troisième trimestre, je pense que le modèle commercial d’Opendoor présente désormais au moins deux graves défauts.

Les fondamentaux de l’OPEN Stock

Certains des faits saillants notables du troisième trimestre 2021 pour Opendoor Technologies étaient :

Le chiffre d’affaires a augmenté de 91% par rapport au T2 2021 à 2,3 milliards de dollars. Au total, 5 988 logements ont été vendus via Opendoor, en hausse de 72 % par rapport au trimestre précédent. La marge brute GAAP a atteint 202 millions de dollars, contre 159 millions de dollars au deuxième trimestre 2021. La marge brute GAAP d’Opendoor était de 8,9 %, contre 13,4 % au trimestre précédent. La société a enregistré un bénéfice de contribution de 170 millions de dollars contre 128 millions de dollars au deuxième trimestre et une marge de contribution de 7,5% contre 10,8% au deuxième trimestre.

Opendoor Technologies a été une entreprise non rentable au cours des deux dernières années consécutives, et la mesure clé du bénéfice net PCGR déclaré au troisième trimestre 2021 était négative. Le bénéfice net a été une perte de 57 millions de dollars contre une perte de 144 millions de dollars au deuxième trimestre.

Dans sa publication des résultats du troisième trimestre, Opendoor Technologies a indiqué qu’elle s’attend à une marge de contribution au quatrième trimestre dans la fourchette moyenne à un chiffre. L’entreprise est optimiste quant à son maintien entre 4 % et 6 % sur une base annuelle. Et à long terme, cette marge de contribution peut être de l’ordre de 7 à 9 %.

Mais pourquoi la marge de contribution est-elle si importante ? C’est une mesure de rentabilité. Le ratio de marge de contribution est le chiffre d’affaires net d’une entreprise moins ses coûts variables, puis divisé par le chiffre d’affaires total.

En pourcentage des ventes, plus le ratio de marge de contribution est faible, plus la rentabilité est faible. Au troisième trimestre 2021, le ratio de contribution a diminué en pourcentage et non en nombre absolu.

Avec les attentes d’une marge de contribution plus faible par la direction d’Opendoor, il est très probable qu’en chiffres absolus, ce ratio devrait baisser. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour sa rentabilité, qui en termes de résultat net est déjà négative.

Opendoor a besoin de vendre son vaste inventaire

Opendoor Technologies a annoncé dans sa publication des résultats du troisième trimestre 2021 que son solde de stocks était passé à 17 164 logements. C’est une valeur de 6,3 milliards de dollars, en hausse de 130 % par rapport au deuxième trimestre.

Société Redfin (NASDAQ :RDFN) l’économiste en chef Daryl Fairweather a fait un excellent argument pour expliquer pourquoi c’est si risqué. Il a déclaré : « … nous allons connaître un ralentissement plus tard l’année prochaine, d’autant plus que les taux hypothécaires commencent à augmenter. »

Fairweather n’a pas prédit que les prix des logements vont s’effondrer. Mais avoir un grand inventaire de maisons à vendre lorsque les taux hypothécaires vont augmenter en raison de la réduction de la Réserve fédérale n’est pas une bonne idée.

Avoir un grand inventaire de n’importe quel produit est trop risqué, qu’il s’agisse de maisons ou de biens de consommation. Ce qui serait mieux, c’est exactement le contraire : avoir un niveau d’inventaire minimal. Pourquoi? Les entreprises génèrent des revenus en vendant des produits, et non en les conservant.

Opendoor Technologies a fait un pari très risqué en augmentant substantiellement son stock de logements au cours du dernier trimestre. Les investisseurs ont réalisé que le risque est trop élevé compte tenu d’un ralentissement imminent du marché du logement en raison de la hausse des taux hypothécaires.

Le résultat sur OPEN Stock

Selon Simply Wall Street, les actionnaires d’Opendoor se sont considérablement dilués au cours de l’année écoulée. Le nombre total d’actions en circulation a augmenté de 1 059,2 %. Il s’agit d’une dilution massive des actions, qui nuit à la valeur intrinsèque des actions OPEN.

Compte tenu de cela et des deux facteurs susmentionnés – un trimestre inférieur à la moyenne et un catalyseur de la hausse des taux d’intérêt – l’action OPEN est désormais un pari risqué sur l’avenir du marché du logement. Ma précédente suggestion aux investisseurs d’attendre qu’Opendoor Technologies rapporte que la rentabilité reste intacte.

