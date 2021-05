Attendez d’ajouter l’action Gevo à vos avoirs une fois que les prix ont baissé

À une époque où l’investissement ESG (environnemental, social et de gouvernance) est à la mode, basé au Colorado Gevo (NASDAQ:GEVO) a retenu l’attention du marché. Et, lorsque l’action GEVO était en faveur plus tôt cette année, le cours de l’action a grimpé comme une fusée.

Source: Oleksiy Mark / Shutterstock.com

Cependant, à partir de la mi-février, cette fusée est revenue sur Terre. C’est une dure leçon pour les gens qui s’accrochent aux tendances du marché au mauvais moment.

D’un autre côté, les investisseurs axés sur la valeur pourraient voir une énorme opportunité dans l’action GEVO au prix actuel. Après tout, il y a sûrement encore une chance de capitaliser sur le marché de l’énergie propre en 2021.

Il est indéniable que la durabilité restera un thème important tout au long de l’année. Néanmoins, vous devez sélectionner et choisir vos investissements avec soin – et Gevo n’est peut-être pas la bonne entreprise. Du moins pas pour le moment.

Un regard plus attentif sur GEVO Stock

Pas plus tard qu’en octobre 2020, les actions GEVO coûtaient moins de 1 $ pièce. Cela s’est avéré être une excellente affaire, compte tenu de la forte reprise qui a suivi.

Croyez-le ou non, le stock a atteint un sommet de 52 semaines de 15,57 $ le 12 février 2021. Malheureusement, les gens qui ont chassé le stock près de ce niveau et qui l’ont gardé ont été sévèrement punis.

Au cours des trois mois suivants, le stock GEVO a été littéralement réduit de moitié. Le 21 mai, l’action se négociait à 6,87 $.

D’un point de vue technique, il est difficile de savoir où ira le cours de l’action. Il a été beaucoup plus élevé et beaucoup plus bas que le prix actuel.

Une façon d’obtenir un profil risque / rendement plus favorable serait simplement d’attendre des prix plus bas avant de prendre une position longue sur l’action GEVO.

Cette stratégie prudente pourrait être la plus judicieuse, car la communauté commerciale n’est peut-être pas prête à faire grimper le cours de l’action pour le moment.

Une source de carburant “ drop-in ”

Pour dire les choses simplement (peut-être), Gevo est une entreprise du secteur des énergies renouvelables qui se concentre sur l’essence et d’autres hydrocarbures à émission nette de gaz à effet de serre.

En d’autres termes, l’entreprise se spécialise dans la capture des énergies renouvelables et leur transformation en hydrocarbures liquides denses en énergie.

L’idée est de créer (ou au moins de modifier) ​​une source de carburant qui peut être utilisée comme «drop-in» pour les infrastructures et les flottes existantes et qui peut être facilement stockée et transportée dans le monde entier.

Pour y parvenir, Gevo utilise «la biologie synthétique et l’ingénierie pour mettre en œuvre plus de 260 changements dans la levure». Grâce à la technologie de fermentation, l’entreprise est pionnière d’une alternative aux combustibles fossiles très prometteuse.

Et surtout, Gevo possède un vaste portefeuille de propriété intellectuelle de 595 brevets et applications (y compris les brevets et applications Gevo et Butamax sous licence croisée).

Avec cela, Gevo peut produire et vendre la levure brevetée de la société et fournir d’autres technologies aux titulaires de licence – une proposition lucrative, sans aucun doute.

Une image budgétaire mitigée

Jusqu’à présent, il semble probablement que je suis optimiste à long terme sur Gevo, la société.

C’est vrai, mais cela ne signifie pas que je suis optimiste à court terme sur l’action en ce moment.

Le problème est que les résultats financiers du premier trimestre 2021 de Gevo n’étaient pas si bons.

Je vais commencer par la partie positive. À la fin du premier trimestre, Gevo avait une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 525,3 millions de dollars. C’est une nette amélioration par rapport aux 78,3 millions de dollars dont disposait la société à la fin du premier trimestre de 2020.

Cependant, d’autres points de données étaient moins encourageants:

0,1 million de dollars de revenus, contre 3,8 millions de dollars au premier trimestre de 2020 Perte d’exploitation de 9,9 millions de dollars, contre une perte de 8 millions de dollars au trimestre de l’exercice précédent Perte d’EBITDA en espèces non-GAAP de 7,8 millions de dollars, contre une perte de 6,2 millions de dollars au premier trimestre 2020 »[H]Le chiffre d’affaires de ydrocarbone était nul, contre 0,1 million de dollars au cours de la même période en 2020 »

The Bottom Line sur GEVO Stock

J’aime vraiment Gevo, l’entreprise. Sur le long terme, un investissement dans cette société pourrait fournir d’excellents rendements.

Pourtant, les investisseurs doivent chronométrer soigneusement leurs entrées. Attendre la baisse du cours de l’action GEVO est une approche prudente qui pourrait offrir un meilleur scénario risque-récompense.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.