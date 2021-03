Attendez, Dan Levy n’a pas réellement commencé cette nouvelle tradition d’hébergement SNL, mais confirme qui l’a fait

Dan Levy est monté sur scène en tant qu’animateur invité du Saturday Night Live pour la première fois le 6 février, dans l’épisode 11. Il a décidé de laisser une belle note à l’animatrice de la semaine prochaine, Regina King, et non seulement cette décision a fait la une des journaux, mais cela a déclenché ce qui semblait avoir été une nouvelle tradition. Au cours des semaines suivantes, l’hôte King a laissé une note à Regé-Jean Page de Bridgerton, qui à son tour a laissé une douce missive à Nick Jonas. Mais, il s’avère que Levy a eu l’idée de quelqu’un d’autre et n’a certainement pas été le premier à faire un geste aussi gentil.

Apparemment, il a repéré une vieille note dans sa loge de Woody Harrleson à Phoebe Waller-Bridge, de la saison dernière, a pensé que c’était une excellente idée et a décidé de faire de même. Comme il l’a dit aujourd’hui: