Attendez, Denzel Washington aurait pu être en F9 ? Pourquoi One Star veut le voir dans Fast 10

Ainsi, Denzel Washington aurait pu jouer le père de Vin Diesel en F9. C’est quelque chose qui doit s’installer. Étant donné que Washington a joué des pères dans des films comme Clôtures et John Q, on ne sait pas dans quelle direction le père de Dom, Mia et Jakob serait allé avec lui dans le siège du conducteur. Comme de nombreux fans de Fast & Furious le savent, le rôle du père de Dom Toretto a été joué par JD Pardo de Mayan MC. Mais le lauréat d’un Oscar a peut-être apporté une perspective distincte au personnage. Comme l’a souligné Sung Kang, la star de The Little Things pourrait encore apparaître dans les derniers épisodes de Fast & Furious. La seule question est : le ferait-il ?