Attendez des prix plus bas avant de puiser dans le stock RBLX

Les commerçants qui ont détenu des actions de la plate-forme de divertissement en ligne Roblox (NYSE :RBLX) se sont bien comportés dans l’ensemble depuis l’introduction en bourse de la société. Pourtant, le stock de RBLX a été désespérément sans direction au cours des deux derniers mois.

Source : Miguel Lagoa / Shutterstock.com

Roblox est une entreprise prometteuse car elle offre aux joueurs un monde virtuel immersif et une évasion de la réalité pendant un certain temps. C’était très attrayant l’année dernière alors que les gens cherchaient à se divertir pendant les nouvelles fermetures de pandémie de coronavirus.

Avance rapide jusqu’à la mi-2021, lorsque les vaccins ont été largement distribués et les blocages ont été en grande partie levés. Roblox saura-t-il conserver sa pertinence ?

C’est une préoccupation valable, et au moins un analyste notable de Wall Street avance prudemment. La meilleure évaluation, alors, peut être de fixer un prix d’achat inférieur pour les actions Roblox et d’attendre patiemment.

Un regard plus attentif sur le stock de RBLX

L’action RBLX a fait ses débuts le 10 mars et, chose intéressante, cet événement a marqué la toute première cotation directe de 2021.

Les actions ont commencé à se négocier à 64,50 $, bien au-dessus du prix de référence de 45 $. L’élan s’est poursuivi jusqu’à ce que l’action atteigne un sommet sur 52 semaines de 103,87 $ le 2 juin.

Malheureusement, les commerçants qui ont chassé les actions RBLX près de la zone des 100 $ ont rapidement été punis pour leur hâte. Pendant la majeure partie des mois de juin et juillet, le titre s’est effondré et a eu du mal à trouver une direction.

Au 23 juillet, les actions de Roblox se négociaient dans la zone des 82 $. Dans le même temps, la société affichait un bénéfice par action sur 12 mois de -1,47 $.

Les investisseurs axés sur la valeur n’aimeront probablement pas ce nombre négatif. Espérons que le bénéfice par action de Roblox puisse passer en territoire positif au cours du second semestre 2021.

Et si vous recherchez un prix d’achat pour l’action RBLX, il semble y avoir un certain support à 65 $.

Chiffres en déclin

Les critiques de Roblox peuvent s’inquiéter d’une baisse potentielle de l’engagement des utilisateurs alors que le monde se remet de la pandémie de Covid-19.

Cette préoccupation semble être confirmée par les chiffres.

En juin, Roblox a révélé que le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU) de l’entreprise avait diminué de 1% d’un mois à l’autre en mai.

Non seulement cela, mais les réservations de Roblox par DAU ont été estimées en baisse de 2% à 3% d’une année sur l’autre.

Est-ce une coïncidence si le stock de RBLX a diminué depuis la publication de ces données ? Je vous laisse décider, mais c’est certainement inquiétant.

Dans tous les cas, il est probable que l’analyste de Benchmark Mike Hickey était au courant de ces problèmes lorsque son entreprise a lancé une couverture de Roblox avec une note de « vente » et un objectif de prix de 75 $.

Il s’agirait de la première note de vente de Roblox ainsi que de l’objectif de prix le plus bas à Wall Street.

Maintenant, je ne recommanderais pas de vendre vos actions ou d’éviter complètement les actions RBLX, simplement parce qu’un analyste a émis un appel baissier.

Mais alors, il est raisonnable de considérer la justification de Benchmark pour l’émission de la notation “vente”. Vous pouvez toujours décider vous-même d’en tenir compte ou de l’ignorer.

Se battre pour la pertinence

D’une part, Hickey affirme que la récente remontée des actions RBLX « a plus qu’efficacement intégré » l’opportunité de croissance de l’entreprise.

Il a peut-être raison. Alors que le cours de l’action n’a pas grimpé en flèche en juillet, les rendements post-inscription directe ont été substantiels.

En d’autres termes, le stock de RBLX a peut-être trop augmenté, trop rapidement au début. Si le stock est maintenant en train de « renouveler », ce n’est pas nécessairement un bon signe.

De plus, comme je l’ai mentionné plus tôt, la pertinence de Roblox dans un monde post-confinement pourrait décliner.

La plate-forme de Roblox « était une utilité sociale pendant la pandémie, qui pourrait se détendre à mesure que les restrictions sociales sont supprimées, les écoles rouvrent et les dépenses parentales sont réaffectées », explique Hickey.

De plus, Hickey cite la forte concurrence et l’évolution démographique comme des facteurs qui pourraient également étouffer la croissance.

Je soupçonne que « l’évolution démographique » est une façon polie de dire que les jeunes utilisateurs de Roblox pourraient devenir trop grands pour la plate-forme et passer bientôt à des plates-formes plus destinées aux adultes.

La ligne de fond

Les investisseurs peuvent choisir d’écouter Hickey et d’autres analystes, ou non.

Mais quand ils font valoir des points valables, il est logique de les entendre au moins.

Dans le cas de Roblox, la plateforme pourrait perdre de sa pertinence dans la communauté des joueurs.

Par conséquent, même si vous croyez en l’entreprise, il est parfaitement normal d’attendre que l’action RBLX baisse avant de prendre position.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et anime la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.