Attendez, Disney World pourrait-il réellement se débarrasser des FastPass ?

Je ne sais pas exactement de combien d’argent nous parlons, mais je suis sûr que Disney, qu’il envisage activement d’aller de l’avant ou non, a calculé les chiffres. Un pourcentage de personnes paierait certainement plus d’argent pour perdre les lignes, mais si trop de personnes paient pour perdre les lignes, cela augmentera les temps de poids pour tous ceux qui ne paient pas et entraînera une réduction de la satisfaction de la clientèle. Bien sûr, si le prix demandé est trop élevé, alors pas assez de gens obtiendraient ce laissez-passer hypothétique et alors à quoi bon ?