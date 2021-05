Attendez, Jackass 4 fait-il une cascade impliquant une paralysie?

Outre la cascade paralysante, Steve-O a donné aux fans un aperçu des autres cascades possibles de l’équipe Jackass dans les semaines et les mois à venir. Il a parlé de la visite de sa famille en Floride avant d’effectuer un ou plusieurs actes secrets avec d’autres favoris de Jackass. Pendant la vidéo YouTube, la personnalité de la télévision tournait aux Bahamas, où il a informé les téléspectateurs qu’il tournerait des vlogs pendant six mois pour marquer les voyages du groupe. Il semble que les fans de Jackass obtiendront plus de contenu avant la sortie de Jackass 4.