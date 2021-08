Attendez, Jake Johnson et Susan Sarandon ont fait un film ensemble mais ne se sont jamais rencontrés ?

Le plus gros obstacle était peut-être le fait qu’il y ait une scène de sexe au téléphone dans Ride The Eagle, et Jake Johnson n’avait personne contre qui agir, à l’exception de son propre réalisateur. Normalement, comme Johson lui-même l’a souligné, vous auriez une chance pour des prospects comme lui et D’Arcy Carden de créer une sorte de chimie sur le moment. Mais comme il s’agissait d’une production plus compartimentée et alimentée par une pandémie, des situations telles que les suivantes se sont produites :