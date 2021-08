Motown 1098 peut ne pas sembler être un numéro de catalogue particulièrement important, mais la piste qu’il désignait reste l’un des moments déterminants de l’éclat collectif de la société. Le classique en question est les quatre sommets‘ “Reach Out I’ll Be There”, sorti le 18 août 1966. C’était le numéro 1 de la pop américaine le 15 octobre et a répété l’exploit deux semaines plus tard au Royaume-Uni.

Écrit par Brian et Eddie Holland et Lamont Dozier et produit par Brian et Lamont, la chanson est arrivée aux Four Tops pendant une certaine accalmie après leur percée de la saison 1964-65. Ils continuaient de bénéficier du soutien de leur groupe R&B, mais même là, le précédent single du quatuor, Stevie Wonder’La chanson “Loving You Is Sweeter Than Ever” n’a été classée que n°12 et n’a atteint que la n°45. C’était leur note la plus basse depuis leurs débuts dans le Hot 100 avec “Baby I Need Your Loving”.

“Reach Out I’ll Be There” a changé tout cela, son sentiment passionné correspondait parfaitement à la prestation dramatique du groupe et à la voix sans égal plaintive de Levi Stubbs. Ensuite, il y a eu l’audace sans précédent pour un single Motown du choix de l’instrumentation. Des flûtes et des percussions presque galopantes ont détaillé l’introduction mélancolique, avant l’inoubliable envolée vocale qui a envoyé le récit de Levi en orbite.

“Reach Out” était sur les charts en un rien de temps, et a fait la première place quand il a succédé au sommet Hot 100 de “Cherish” de l’Association. Alors que son règne de deux semaines se terminait là, il en a commencé un autre sur le registre R&B et une course de trois semaines au sommet britannique.

L’influence Dylan

Même s’il est largement rapporté que les producteurs avaient Bob DylanLe succès simultané de Stubbs à l’esprit lorsqu’ils ont demandé une urgence similaire dans la performance vocale de Stubbs, il est toujours instructif de revenir sur la façon dont les Tops eux-mêmes ont décrit la chanson.

Écoutez la liste de lecture Four Tops Best Of de uDiscover Music.

“Nous parlions un jour à Holland-Dozier-Holland”, a déclaré Lawrence Payton au NME en octobre, “et nous avons décidé que ce qu’il fallait, c’était quelque chose dans l’idiome folk-rock. Alors ils sont partis et sont revenus avec ‘Reach Out And I’ll Be There’. Je pense que c’est le meilleur morceau de folk-rock qui existe depuis longtemps. Peu de ceux qui en ont fait un n°1 transatlantique l’appelleraient nécessairement du folk-rock, mais ils l’appelleraient tous un classique de la soul.

Achetez ou diffusez « Reach Out I’ll Be There » sur l’album Reach Out des Four Tops.