Attendez, John Mayer est-il sur le point de rivaliser avec Stephen Colbert et Jimmy Fallon à la télévision tard dans la nuit?

Des sources de ViacomCBS ont rapporté que Later with John Mayer est actuellement présenté à des partenaires de diffusion potentiels. Tout comme son homologue britannique, le futur talk-show de fin de soirée présenterait des performances musicales des plus grands artistes d’aujourd’hui, alors que le rocker discute avec d’autres musiciens, acteurs et autres personnalités de la culture pop. On dit que l’ensemble ressemble à un club après les heures d’ouverture mettant en vedette des artistes musicaux.