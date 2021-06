Attendez, Knives Out 2 de Rian Johnson a-t-il plus de membres de la distribution surprise?

Jusqu’à aujourd’hui, huit acteurs avaient été signalés/annoncés comme apparaissant aux côtés de Daniel Craig dans Knives Out 2; avec Dave Bautista et Kate Hudson, nous verrons également Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Madelyn Cline et Jessica Henwick. On ne sait pas pourquoi l’implication d’Ethan Hawke dans la suite n’a pas été divulguée à l’avance. Peut-être que Rian Johnson voulait simplement garder quelques castings secrets, mais étant donné que les acteurs et l’équipe sont sur place, il fallait s’attendre à ce que les photographes soient à proximité pour prendre des photos de la production.