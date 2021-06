Attendez, Kourtney Kardashian sera-t-elle rejointe par son petit ami Travis Barker dans la nouvelle émission de sa famille ?

Kris Jenner et toutes ses filles ont signé pour la nouvelle émission qui fournira un “contenu mondial”. Et si cela suit le plan de L’incroyable famille Kardashian en tant qu’affaire de famille, ce n’est pas un effort d’imagination que la nouvelle romance de Kourtney Kardashian sera incluse. Travis Barker n’est certainement pas un étranger à la télé-réalité, car il a eu sa propre émission sur Meet the Barkers de MTV. Cependant, il n’a pas été précisé comment Kourtney Kardashian participera. Dans le passé, elle a dit très franchement que le tournage de L’incroyable famille Kardashian était difficile à gérer pour elle et, au cours de la dernière saison, la famille a même été vue la pousser étrangement dans les bras de l’ex Scott Disick.