Attendez la croissance commerciale et une baisse des prix pour acheter des actions PLTR

Palantir (NYSE :PLTR) pourrait être au septième ciel après avoir publié un autre trimestre solide de bénéfices. Au total, lorsque vous ajoutez plusieurs contrats, il semble que la société d’analyse de données ne puisse pas se tromper. Cependant, il existe de réelles inquiétudes quant à la surévaluation ici. À l’heure actuelle, l’action PLTR se négocie à près de 110 fois les bénéfices à terme, selon Yahoo! La finance.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces inquiétudes sont valables. Les revenus augmentent, mais pas à un rythme assez rapide. En outre, les ventes d’initiés augmentent et la société cherche à acheter de l’or et à investir dans des sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC) alors qu’elle pourrait racheter des actions de PLTR. Maintenant, les actionnaires se posent une question évidente : si les actions sont si précieuses, pourquoi l’entreprise ne les rachète-t-elle pas ?

Certaines critiques plus vives visent l’incapacité de l’entreprise à développer ses activités commerciales au niveau de ses contrats gouvernementaux. La croissance robuste de Palantir est largement alimentée par le gouvernement américain, qui représente près de 56 % des ventes totales. Ce segment continuera de croître à peu près au même rythme que les activités commerciales de Palantir, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour les investisseurs exigeant une diversification.

Naturellement, ces facteurs pèsent sur le sentiment. Tout compte fait, compte tenu de la montée en puissance de ces dernières semaines, il est préférable pour les investisseurs d’attendre la baisse des actions PLTR avant d’acheter plus d’actions.

Stock PLTR : Il est vital de développer l’activité commerciale

Palantir est un leader dans la fourniture de plateformes logicielles pour les institutions. Elle opère à travers deux segments : Commercial et Gouvernement. La plate-forme Gotham de l’entreprise permet aux utilisateurs de reconnaître les modèles cachés dans les ensembles de données, le tout sans compromettre l’anonymat ou la sécurité grâce à ses méthodes d’extraction propriétaires. Pendant ce temps, sa plate-forme logicielle Foundry est destinée aux clients commerciaux.

Palantir a été co-fondé par Peter Thiel, une légende de la Silicon Valley et co-fondateur de Pay Pal (NASDAQ :PYPL). Palantir est devenu public à la fin de l’année dernière et figurait parmi les meilleurs stocks pendant la pandémie et au-delà.

La raison en est simple : Palantir a plusieurs contrats de défense enviables. Cela fournit à la société d’analyse de données un flux de trésorerie récurrent et régulier, comme les autres sous-traitants de la défense aimeraient en avoir. Le seul problème? Plusieurs membres du Congrès ont manifesté un intérêt accru pour les opérations de Palantir en raison des relations étroites que l’entreprise entretient avec l’establishment de la défense.

Un bon exemple est le contrat de Palantir avec US Immigration and Customs Enforcement (ICE). L’agence fédérale utilise la plate-forme Falcon de l’entreprise depuis un certain temps. Inutile de dire que la relation entre les deux entités est controversée – en fait, c’est l’une des principales raisons pour lesquelles Palantir a une réputation si controversée. Cependant, selon certaines rumeurs, ICE s’efforce de remplacer sa dépendance aux produits PLTR.

Quoi qu’il en soit, la dépendance de Palantir à l’égard de contrats gouvernementaux de haut niveau n’est pas idéale. Le domaine peut entraîner beaucoup de publicité négative. En tant que tel, le développement de l’activité commerciale serait finalement un plus pour le stock de PLTR.

L’investissement ESG et son impact sur Palantir

Cependant, il y a des tendances plus importantes dont il faut s’inquiéter en ce qui concerne le stock de PLTR. En plus de la publicité négative, il y a l’investisseur éthique à considérer.

Plus précisément, une étude 2020 Global Sustainable Investment Alliance a révélé que les investissements durables totalisaient 35,3 billions de dollars dans le monde. Il est important de noter que les millennials alimentent une grande partie de cette augmentation, étant dans leurs premières années de dépenses. Au cours de la dernière décennie, ils ont investi des milliards dans des projets ESG (Environmental, Social and Governance).

NoyauCivique (NYSE :CXW) et Groupe GEO (NYSE :GÉO) sont deux entreprises qui commencent à démontrer ce changement d’investissement. Fondées respectivement en 1983 et 1984, les deux sociétés sont des sociétés de placement immobilier pénitentiaires (FPI) qui gèrent des prisons, des pénitenciers et des centres de détention. Depuis son entrée en fonction, le président Joe Biden a élaboré un plan fédéral agressif de réforme de la justice pénale, visant en partie à mettre fin à l’utilisation des prisons privées. Ce n’est qu’un exemple de l’évolution des temps et de ses effets sur les cercles politiques et d’investissement.

Comme pour les prisons privées, ces tendances vers l’ESG auront également un impact considérable sur des noms comme Palantir. C’est pourquoi il est crucial que l’entreprise s’appuie sur ses activités commerciales et donne aux investisseurs une raison de rester.

Stock PLTR : un grand nom au mauvais prix

Aux taux actuels, l’action PLTR ne reflète pas le risque d’y investir.

Ne pensez pas autrement : il y a des risques ici. Cependant, si la direction est en mesure de développer l’activité commerciale à pas de géant, les investisseurs voudront peut-être investir davantage dans l’entreprise.

Le produit de Palantir est solide comme un roc. De plus, le fait que ses contrats gouvernementaux soient renouvelés montre que l’entreprise fait quelque chose de bien. Mais l’entreprise doit également réduire sa dépendance vis-à-vis de ce côté de l’entreprise.

Cela dit, si l’action PLTR continue de baisser – et reflète le risque d’y investir – les investisseurs devraient être heureux de l’acheter à prix réduit.

A la date de publication, Faizan Farooque n'avait (ni directement ni indirectement) de positions sur les titres mentionnés dans cet article.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.