Attendez, le créateur d’un million de petites choses a-t-il simplement laissé entendre que Gary et Maggie se remettaient ensemble ?

J’adore ce triangle. Ce que j’aime le plus à ce sujet, c’est que lorsque nous en avons parlé pour la première fois, nous nous sommes dit : « Quelqu’un va-t-il vraiment croire en Gary et Darcy ? » Mais quand nous avons eu Floriana [Lima] pour jouer Darcy, nous l’avons vraiment fait. Elle est si charmante, à la fois devant la caméra et hors caméra. Elle est tellement amusante de travailler avec et d’écrire pour. J’aime qu’il y ait des fans qui sont Maggie en fin de partie et refusent de voir le contraire. Darcy a sa base de fans et elle est très active sur Twitter. J’adore ça, et j’aime aussi les gens qui disaient : “Je pensais que j’étais Maggie, mais maintenant je suis Darcy.” J’aime que cela n’ait pas été déterminé du point de vue de l’histoire.