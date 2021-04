Attendez, le divorce de Channing Tatum avec Jenna Dewan n’est pas encore finalisé? Ce qu’ils se disputent apparemment

Le divorce peut être une chose délicate. Bien qu’une relation puisse parfois se terminer facilement et rapidement, il y a assez souvent des désaccords qui ralentissent le processus. Et comme ces désaccords impliquent souvent des choses extrêmement importantes pour les gens, comme l’argent, la propriété ou les enfants, les sentiments sont forts. Il semble que, bien que Channing Tatum et Jenna Dewan ne soient pas légalement mariés depuis quelques années, il y a encore des problèmes entre les acteurs qui ont empêché leur procédure de divorce de se terminer. Dans ce cas, ce sont ces trois problèmes qui doivent apparemment encore être traités.