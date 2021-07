Attendez, le film Flash comportera-t-il deux versions de Barry Allen?

in

Le flash a commencé sa photographie principale depuis deux mois, et comme c’est le cas pour tant de productions à succès, des photos de tournage ont fuité, nous donnant un aperçu rapide de ce à quoi nous attendre, notamment de voir Michael Keaton de retour dans le rôle de Bruce Wayne. Les dernières photos, partagées par FlashFilmNews, montrent Ezra Miller jouant face à un autre acteur qui lui ressemble assez en apparence, en construction et même en tenues. Bien qu’il soit possible que cet autre acteur joue simplement un ami de Barry, beaucoup de gens pensent que cet individu est en fait un Barry Allen d’un autre univers.