Dans une nouvelle interview avec le podcast “Metal From The Inside”, Dee Snider on lui a demandé s’il était toujours déterminé à ne pas vouloir SOEUR TORSADÉE réunir. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “[I am] cent pour cent se sont engagés à ne pas se réunir. Maintenant, permettez-moi d’être clair : nous sommes […] More