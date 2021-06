in

Alors qu’il assistait au festival du film de New York (via Dread Central), M. Night Shyamalan a partagé que sa prochaine fin sûrement obsédante est toujours en préparation. C’est certainement un art de laisser les spectateurs ressentir le bon type d’inconfort lorsqu’ils quittent leur siège de théâtre, et comme le réalisateur l’a partagé, il prend chaque instant qu’il peut pour bien faire les choses.