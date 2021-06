Attendez, le prince William avait douze poneys de polo et il a mystérieusement abandonné le polo ? 10z viral

Depuis qu’ils sont petits, le prince Harry et le prince William montent à cheval et jouent au polo. Leur père adore les chevaux et Charles a joué au polo jusqu’à la quarantaine, et il a encouragé ses fils à s’y mettre aussi, les soudoyant même avec des poneys de polo et tout ça. D’après ce que j’ai entendu au fil des ans, Harry est meilleur à cheval et il a toujours été meilleur au polo, même si William était aussi très compétitif sur le polo. En raison de la pandémie, la plupart des matchs de polo d’été ont été annulés l’année dernière, et peut-être cette année aussi. Je me suis demandé paresseusement si Harry avait laissé ses poneys de polo au Royaume-Uni, ou s’il les avait donnés à quelqu’un ou ce qui s’était passé là-bas. Maintenant, il semble que le prince William ait abandonné le polo ? C’est très bizarre. De ce curieux article de potins de Talk of the Town :

Après avoir décidé d’abandonner ses poneys de polo, je peux signaler que le prince William les a remplacés par un immense tableau réalisé par un ami qui est maintenant accroché dans sa maison. Et curieusement, Wills a donné une copie de la peinture à son frère le prince Harry, qui a troqué le polo pour le yoga. L’artiste Madeleine de St Pierre Bunbury, 25 ans, me dit : “Le prince William m’a lui-même commandé. Il a arrêté de jouer au polo et se débarrassait de ses poneys, alors il m’a demandé de les peindre tous ensemble. Il en donna une copie à son fiancé et à son frère. Je le connais car nous nous sommes rencontrés sur Mustique et nos parents sont amis. Il a fallu un mois pour terminer le projet car il y avait 12 poneys. Je préfère ne pas dire combien ça a coûté, mais je lui ai conclu un marché », a ajouté Madeleine qui, comme le montre ma photo, doit être la seule artiste à peindre debout sur un cheval !

[From The Daily Mail]

Il y a tellement de choses dans cette courte petite histoire. Premièrement, Harry a-t-il vraiment abandonné le polo ou sont-ils simplement moqueurs à propos de son déménagement en Californie ? Deuxièmement, William a-t-il même annoncé qu’il abandonnait le polo ? Troisièmement, pourquoi William commanderait-il trois exemplaires de ses poneys de polo, un pour lui-même, un pour son époux maintenant au chômage et un pour Harry ? C’est tellement aléatoire, je suppose que c’est vrai. William a-t-il envoyé une peinture géante de SES poneys de polo à son frère ? WTF ? Oh, et William avait DOUZE poneys de polo ??

Quelqu’un a-t-il une théorie sur la raison pour laquelle William a abandonné le polo ? Je suppose qu’il s’est simplement ennuyé avec ça, d’autant plus qu’il n’est plus “en concurrence” avec Harry. Je pense aussi que William est un écureuil secret qui voulait avoir plus de « temps privé » pour ses activités parascolaires.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red.