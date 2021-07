Attendez, le réalisateur de Shazam 2 taquine-t-il un camée de Black Adam de The Rock avec une nouvelle photo de tournage ?

Que l’anti-héros de The Rock apparaisse ou non dans la suite, c’est juste excitant de savoir que nous sommes sur le point de le voir sur grand écran, et cela commence vraiment à sembler réel. Ce sera certainement excitant de voir le point de vue de Johnson sur le personnage emblématique de DC Comics. Et pendant que les fans attendent, ils peuvent obtenir de nombreux looks en coulisses et teasers torse nu sur Instagram de The Rock, qui pourraient, espérons-le, nous donner quelques indices sur ce qui va arriver dans ce coin de l’univers étendu de DC.

Black Adam sortira en salles le 29 juillet 2022, tandis que Shazam! Fury of the Gods arrive le 2 juin 2023.