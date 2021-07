Attendez les fans de Lucifer ! Regardez la dernière saison sur Netflix le 10 septembre

in

Dans le teaser, on peut voir Lucifer se faire arrêter par la police à qui il dit que c’est sa dernière nuit à LA (Photo : Netflix)

Lucifer saison 6 : La date définitive a été annoncée pour la sortie de la très attendue série “Lucifer” sur Netflix. La série devrait être diffusée le 10 septembre, a annoncé la plateforme de streaming hier (25 juillet). L’histoire suit la vie de Lucifer Morningstar (joué par Tom Ellis) le Diable, qui abandonne l’Enfer pour Los Angeles où, dans la série, il dirige sa propre boîte de nuit, LUX. Il rejoint plus tard le détective Chloe Decker de Lauren German pour consulter le département de police de LA.

« Même les mauvaises choses doivent avoir une fin », peut-on lire dans le teaser de l’ultime saison partagé par Netflix Geeked sur son compte Twitter officiel. Les producteurs exécutifs de la série, Joe Henderson et Ildy Modrovich, ainsi que l’acteur Ellis, avaient également annoncé la sortie de la dernière et de la sixième saison de la série lors du panel de l’émission au Comic-Con@Home virtuel le 24 juillet.

même les mauvaises choses doivent avoir une fin. La saison 6 de Lucifer arrive le 10 septembre. pic.twitter.com/2VlVNBhE3y – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 25 juillet 2021

La vidéo teaser d’une minute offre aux fans des aperçus des saisons précédentes. Dans le teaser, on peut voir Lucifer se faire arrêter par la police à laquelle il dit que c’est sa dernière nuit à LA. La saison dernière nous a montré le voyage de Lucifer où il a été vu traverser de nombreux changements et comment il a racheté son bannissement du ciel.

La série (Lucifer) comprend Rachael Harris, DB Woodside, Lesley-Ann Brandt, Aimee Garcia, Tricia Helfer, Scarlett Estevez et Kevin Alejandro entre autres dans des rôles de premier plan et est produite par Jerry Bruckheimer Television, DC Entertainment et Warner Bros Television.

Le teaser a recueilli quelque 361,1 000 vues sur Twitter (et ce n’est pas fini) avec 279 retweets. Alors que les fans étaient enthousiasmés par la série à venir, ils étaient également tristes car ce sera la dernière saison, les utilisateurs de Twitter ont été vus en train de dire qu’ils n’étaient pas encore prêts à dire au revoir à la série avec quelques emojis.

