Attendez, Logan Paul rejoint-il réellement WrestleMania 37

Pour le moment, on ne sait pas quel pourrait être le rôle de Logan Paul dans le match. En règle générale, lorsque des célébrités sont impliquées dans WrestleMania, leurs rôles peuvent varier d’un observateur au bord du ring à un arbitre invité et même à un participant à part entière. Compte tenu du récent passage de Paul dans les combats, je suppose qu’il entrera sur le ring à un moment donné pendant le match d’une manière ou d’une autre, et peut-être même le tir bon marché de Kevin Owens si l’occasion se présente.