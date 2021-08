Attendez, Marvel fait-il un film Secret Wars ?

Pour ceux qui ne connaissent pas Guerres secrètes, le scénario, qui était lié à une ligne de jouets du même nom, a vu divers héros et méchants de Marvel emmenés par une entité cosmique appelée The Beyonder pour s’affronter sur une planète appelée Battleworld. Jim Shooter a déclaré lors du panel que Marvel n’avait pas “un seul morceau de papier” disant qu’il possédait des personnages mis dans Secret Wars comme Beyonder, Titania et Volcana (ainsi que le costume noir de Spider-Man, révélé plus tard être le symbiote Venom ), il est donc évident que l’entreprise couvrait ses bases juridiques plus de trois décennies et demie plus tard. Cependant, cela a averti Shooter qu’il était évidemment prévu d’adapter Secret Wars dans un film.