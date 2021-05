Attendez, Michael Jordan est-il dans Space Jam: un nouvel héritage?

Dès les premiers jours où les rumeurs sur un Space Jam 2 ont commencé, il semblait clair que ce que les fans et le studio voulaient faire était de recréer en grande partie le concept du Space Jam original et de simplement remplacer Michael Jordan, qui a joué dans le film original. , avec Lebron James. Et pour la plupart, cela semble être ce que nous obtenons. Le nouveau film inclura des basketteurs, Looney Tunes et un match de basket, mais au-delà de cela, il n’est même pas clair si le nouveau film, qui s’appelle officiellement A New Legacy, est réellement lié au premier Space Jam de manière significative. Sauf qu’apparemment, Michael Jordan apparaîtra réellement dans le nouveau film, d’une manière non spécifiée et inattendue.