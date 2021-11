Attendez que les actions de BNGO baissent davantage avant d’acheter

Après des mois de consolidation, Génomique de Bionano (NASDAQ :BNGO) est en panne. L’action BNGO a chuté de 30% depuis l’annonce de ses résultats début novembre. Alors que le rapport sur les bénéfices était décent, certaines inquiétudes légitimes et le manque de nouvelles continuent de peser sur les actions.

Source : Shutterstock / PopTika

J’admets que la société d’analyse du génome est convaincante, mais les investisseurs devraient attendre de voir si le titre se stabilise ou continue de baisser avant de prendre position. Il est possible qu’ils obtiennent encore un meilleur prix si nous constatons une tendance baissière prolongée des actions BNGO.

Bionano augmente ses revenus à partir d’une petite base

Bionano a annoncé ses résultats du troisième trimestre le 4 novembre. Le chiffre d’affaires a bondi de 112 % à 4,7 millions de dollars, contre 2,2 millions de dollars il y a un an, dépassant les attentes de Wall Street pour le sixième trimestre consécutif. Bien que la société ait enregistré une croissance en pourcentage à trois chiffres, gardez à l’esprit que le chiffre d’affaires de base était encore très faible. En d’autres termes, la comparaison n’est pas aussi impressionnante lorsqu’elle est donnée dans le bon contexte.

La presse scientifique a beaucoup parlé de l’instrument de cartographie optique du génome Saphyr de la société. La société a enregistré un nombre record de livraisons et d’installations de Saphyr au cours du troisième trimestre : un énorme 24 pour terminer le trimestre avec une base installée de 141 unités.

Je trouve ça un peu décevant. De plus, les dépenses d’exploitation ont bondi à 21,8 millions de dollars, contre 11 millions de dollars il y a un an, et la société a annoncé une perte plus importante que prévu de 20,75 millions de dollars pour le trimestre.

Malgré des pertes continues, Bionano a terminé le trimestre avec 326,1 millions de dollars de liquidités et d’investissements à court terme, provenant principalement des augmentations de capital qu’elle a réalisées au premier trimestre. Cela devrait lui fournir un coussin alors que l’entreprise élargit son équipe de vente et de marketing.

Beaucoup plus de travail à faire

Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c’est que la science n’est que la moitié de l’équation pour bâtir une entreprise medtech prospère. L’adoption de nouvelles technologies dans le domaine médical peut être lente. Il faut souvent une solide équipe de vente pour convaincre les médecins d’essayer quelque chose de nouveau. Même les entreprises dotées de technologies médicales révolutionnaires ont besoin des bonnes personnes pour promouvoir et commercialiser leurs produits.

Bionano a élargi son équipe de direction commerciale afin d’accélérer la croissance de Saphyr et d’améliorer le support client.

En octobre, la société a annoncé qu’elle avait pourvu un certain nombre de postes vacants clés : vice-président de l’expérience client mondiale, vice-président de la formation et du développement des ventes mondiales, vice-président et directeur général des activités de services de diagnostic de Bionano, Lineagen et directeur des ventes pour l’Amérique du Nord. Pour remplir ces rôles, Bionano a recruté des cadres possédant une connaissance approfondie du secteur que Bionano espère exploiter pour améliorer les ventes et accélérer la croissance des revenus.

En novembre, l’entreprise a procédé à deux embauches critiques supplémentaires pour son service marketing. Stephanie Hoyle a été nommée vice-présidente du marketing d’entreprise, tandis qu’Alex Helm a rejoint l’entreprise en tant que vice-président du marketing stratégique des produits. Tous deux étaient d’anciens Illumina (NASDAQ :ILMN), avec Bionano notant, « ils apportent 22 ans d’expérience dans le domaine de la génomique et 36 ans d’expérience dans le marketing ».

Le système Saphyr a fait ses preuves et, franchement, est une merveille scientifique. Le principal défi pour Bionano est de commercialiser correctement les avantages de Saphyr afin qu’il soit choisi par rapport aux alternatives existantes. Seul le temps nous dira si la nouvelle équipe de vente et de marketing de l’entreprise réussira dans cette entreprise.

Le résultat sur BNGO Stock

L’expansion de l’équipe de vente et de marketing de Bionano avec des vétérans de l’industrie est un grand pas dans la bonne direction. Mais j’avoue que je m’impatiente un peu. La société doit accélérer rapidement l’adoption de Saphyr pour augmenter ses revenus et soutenir les valorisations actuelles.

Même après la récente vente, l’action BNGO se négocie avec un ratio cours/ventes de 69. J’ai une cote de conservation sur les actions pour le moment.

A la date de publication, Joseph Nograles n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Joseph Nograles est un rédacteur indépendant à temps partiel spécialisé dans le secteur financier. Il a travaillé dans une grande variété d’industries, de la technologie au conseil avec l’un des « quatre grands ». Il a toujours aimé analyser les entreprises et est détenteur de la charte CFA depuis près d’une décennie maintenant.