Attendez, Roman Reigns de la WWE et Daniel Cormier de l’UFC préparent-ils une querelle post-Wrestlemania?

Cela dit, Daniel Cormier a déjà un bon travail dans l’UFC après la retraite en tant que commentateur au bord du ring, et il se pose la question de savoir comment une apparition à WrestleMania 37 ou à tout événement de la WWE qui a suivi peut entrer en conflit avec les exigences de quarantaine pour accueillir les futurs événements de l’UFC. Peut-être que toutes les parties anticipent un avenir proche où les protocoles COVID seront assouplis, ce qui rendra tout accord beaucoup plus faisable bien que, pour le moment, ce sera certainement un obstacle à naviguer dans tout accord entre Cormier et la WWE. Nous n’avons aucune idée si quelque chose viendra de cette querelle, bien que personnellement je regarderai Wrestlemania 37 de près dans l’espoir d’apercevoir Cormier.