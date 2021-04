Attendez, Tom Hanks et Rita Wilson n’ont pas encore été vaccinés? Elle explique pourquoi

Cette dernière année n’a été facile pour aucun d’entre nous, car elle a malheureusement été accompagnée d’un certain nombre de surprises et de pertes dévastatrices. Mais même au milieu de tout cela, tant de personnes, qu’il s’agisse de premiers intervenants, de célébrités ou de citoyens ordinaires, se sont réunies de manière majeure pour essayer d’améliorer les choses pour le mieux. Et nous pouvons tous en être reconnaissants, alors que nous continuons à faire notre part pour améliorer les choses pour le mieux.