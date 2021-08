Attendez, Tom Holland nous a-t-il traîné sur un Spider-Man majeur: No Way Home Spoiler en 2019?

La question que j’ai posée à Tom Holland était relativement inoffensive. Où espèrent-ils que Spider-Man, le personnage ET la franchise, puisse emmener le MCU alors qu’il passe à la phase quatre. Avec Avengers: Endgame, certains gros frappeurs tels que Captain America (Chris Evans) et Iron Man (Robert Downey Jr.) sortaient du tableau. Il appartiendra à d’autres héros établis de porter la bannière vers l’avant. Mais Holland a utilisé cette question comme une opportunité pour mettre une équipe possible dans l’éther, et maintenant, en regardant à nouveau le clip en 2021, je pense qu’il savait exactement ce qui allait se passer dans Spider-Man: No Way Home. Et il laissait fuir cette information.