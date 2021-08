Attendez, un ancien du pont inférieur a-t-il rejoint l’entourage de JLo et Ben Affleck ?

Il semble, cependant, que Lauren Cohen n’ait pas complètement abandonné ses racines nautiques. Sur le pont inférieur, l’équipage est payé (et généreusement pourboire) pour faire les enchères des invités. Il y a même eu quelques personnes semi-célèbres à bord, dont l’ancien joueur de la MLB Johnny Damon, le journaliste sportif Jemele Hill et cette saison de Below Deck: Med, le superfan Roy Orbison, Jr. Donc, Cohen pourrait ne pas faire les lits ou verser le boit plus en tant que PA possible de JLo (ou peut-être qu’elle l’est ?), mais elle fait toujours les enchères pour d’autres plus haut dans la chaîne alimentaire.