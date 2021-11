Attendez un meilleur point d’entrée dans le stock Red-Hot LCID

Groupe Lucid (NASDAQ :LCID) Le rapport sur les résultats du troisième trimestre a montré une augmentation significative des réservations de Lucid Air et une liquidité record. Avec le début des livraisons et une montée en cadence de la production, le stock de LCID est l’un des meilleurs jeux de véhicules électriques du marché. Cependant, en raison de son récent succès, il est considéré comme un pilier de l’industrie plutôt que comme un nouveau venu.

Le 29 septembre, la startup EV a annoncé qu’elle commencerait les livraisons de son Lucid Air Dream Edition fin octobre. La berline de luxe offre une autonomie de 520 miles par charge. Cela en fait le véhicule électrique à plus longue portée évalué par l’Environmental Protection Agency (EPA). C’est aussi remarquable parce qu’il a battu la gamme de de Tesla (NASDAQ :TSLA) Model S plus chère de plus de 100 milles.

Les premières éditions Lucid Air Dream ont été livrées le 30 octobre et le véhicule a reçu des critiques élogieuses.

L’action LCID a bondi d’un incroyable 105% au cours des deux derniers mois. Les actions se négociant à une valorisation remarquablement élevée, il est préférable d’attendre une correction avant d’entrer.

Lucid cherche à étendre sa capacité à mesure que les réservations augmentent

Fin septembre, la compagnie a déclaré que les réservations de Lucid Air s’élevaient à 13 000. À la mi-novembre, Lucid avait plus de 17 000 réservations. Certains ont sans aucun doute été convaincus par la note de l’EPA, ainsi que par l’événement marketing réussi de l’entreprise couvrant le lancement du Lucid Air.

De plus, le lendemain de l’annonce par la société de ses numéros de réservation mis à jour, la Lucid Air a remporté le prix MotorTrend de la voiture de l’année 2022.

À mesure que la demande augmente, Lucid cherche à augmenter sa capacité de production. L’entreprise prévoit d’ajouter 2,85 millions de pieds carrés d’espace de fabrication à son usine de fabrication de pointe (AMP-1) à Casa Grande, en Arizona. La capacité de production maximale de l’usine passera d’un projet de 34 000 voitures par an actuellement à 90 000 d’ici la fin de 2023.

Le Lucid Air a un prix de départ de 77 400 $ (il coûtera aux consommateurs un peu moins de 70 000 $ après un crédit d’impôt fédéral). En supposant que l’entreprise fabrique 34 000 véhicules électriques l’année prochaine, elle pourrait générer plus de 2,6 milliards de dollars de revenus. Et cela n’inclut pas les packages de personnalisation ou les modules complémentaires, ce qui devrait augmenter considérablement le chiffre d’affaires final.

Lucid arbore un bilan attractif

Lucid a terminé le troisième trimestre avec un solde de trésorerie de 4,8 milliards de dollars après avoir ajouté 4,4 milliards de dollars de nouveaux investissements. Par conséquent, la flexibilité financière de l’entreprise s’est considérablement améliorée, lui permettant de financer son expansion avec une relative facilité. De plus, elle a actuellement une dette minimale sur son bilan.

Bien que l’entreprise ait enregistré moins d’un million de dollars de ventes jusqu’à présent, cette situation devrait être radicalement différente l’année prochaine, car davantage de voitures seront livrées aux conducteurs. Cependant, Lucid continuera d’afficher des pertes et des flux de trésorerie négatifs dans un avenir prévisible. Pour le trimestre le plus récent, les pertes d’exploitation ont totalisé 497,1 millions de dollars, alors qu’il a affiché des flux de trésorerie disponibles de -384,4 millions de dollars.

Des pertes sont à prévoir à ce stade du jeu, mais il y a quelques risques dont les investisseurs doivent être conscients. Ceux-ci incluent tous les problèmes de production rencontrés par l’entreprise, ainsi que les interruptions continues de la chaîne d’approvisionnement qui pourraient entraîner des pénuries de matériaux ou de pièces. Cependant, le plus gros risque potentiel à long terme est peut-être l’entrée de nouveaux concurrents dans le secteur des véhicules électriques de luxe. Tous les regards sont tournés vers le Lucid Air pour le moment, mais cela pourrait rapidement changer.

L’essentiel sur les actions LCID

Jusqu’à présent, Lucid Group a tenu ses promesses et constate une demande croissante pour son véhicule électrique primé. Cependant, avec une capitalisation boursière supérieure à celle de Gué (NYSE :F) et General Motors (NYSE :DG), cette startup essentiellement pré-revenue se négocie à une évaluation déraisonnable.

Les investisseurs devraient attendre un meilleur point d’entrée avant d’acheter des actions LCID.

