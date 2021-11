Attendez une faiblesse opportune avant d’acheter des actions SNDL

En termes simples, l’histoire avec Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL) a évolué. L’idée que vous pouvez acheter des actions SNDL aujourd’hui et les retourner lorsque les États-Unis approuvent la marijuana au niveau fédéral a plus ou moins disparu.

Source : Postmodern Studio / Shutterstock.com

Au lieu de cela, vous faites un pari différent lorsque vous achetez l’action aujourd’hui. Vous pariez qu’il peut prendre sa position de trésorerie élevée – ainsi que ses récentes acquisitions – et les transformer en une entreprise valant plus que ce que le marché valorise actuellement pour l’entreprise.

Il y a des avantages et des inconvénients à cette évolution. D’une part, l’avenir de l’entreprise n’est désormais plus aussi dépendant d’événements indépendants de sa volonté (c’est-à-dire les réformes de la loi du pot). Cependant, avec ce changement, le cadran solaire commencera probablement à se négocier davantage sur ses fondamentaux. C’est un problème, car les actions ne sont pas vraiment une bonne affaire, même à ce qui ressemble à un prix très bas à première vue. Actuellement, SNDL se négocie à environ 66 cents, en baisse de plus de 83% par rapport à son plus haut de 52 semaines.

Alors, quelle est la meilleure approche avec Sundial en ce moment ? Attendez une autre baisse du prix. Une telle baisse pourrait se produire, car l’entreprise pourrait décevoir de nombreuses manières dans les mois à venir.

Les dernières nouveautés avec SNDL Stock

Le catalyseur de la légalisation n’étant pas aussi central qu’il ne l’était au début de 2021, l’attention avec les actions SNDL s’est déplacée vers les récentes nouvelles sur les fusions et acquisitions (fusions et acquisitions) avec la société.

Les dernières nouvelles de l’acquisition ? L’accord d’achat de Sundial Alcanna (OTCMKTS :LQSIF), un détaillant d’alcool basé au Canada qui détient également une participation de 63 % dans un détaillant de cannabis Nova Cannabis (OTCMKTS :NVACF). Fait intéressant, malgré l’énorme position de trésorerie sans restriction de Sundial, la société a choisi d’en faire une transaction entièrement en actions.

Que ce soit une décision qui soit dans le meilleur intérêt des investisseurs actuels de SNDL est discutable. En échange d’une plus grande dilution des actionnaires, la société obtient une activité dont les flux de trésorerie sont positifs. Il y a aussi la possibilité pour elle de réaliser des synergies de coûts et de revenus à partir du rapprochement. Pourtant, l’émission d’autant de nouvelles actions afin de payer l’accord de 346 millions de dollars canadiens (280 millions de dollars) semble défavorable.

Pourquoi? La tarte, pour ainsi dire, est coupée en beaucoup plus de tranches. Le potentiel de hausse de l’un de ses catalyseurs devient plus limité chaque fois que le nombre d’actions augmente. Avec cela, il est logique pourquoi – après un bref pic suivant l’annonce de l’accord – le cours de l’action SNDL n’a pas beaucoup bougé.

Plusieurs choses pourraient causer une autre baisse de prix

Certes, les chances d’acheter des actions SNDL à ce que j’ai appelé un «prix à ne pas manquer» en septembre sont désormais minces. Les investisseurs d’aujourd’hui pourraient ne pas vouloir le renvoyer au-dessus de 1 $. Mais l’idée qu’une nouvelle déception pousse l’action vers le bas (même temporairement) jusqu’à son encaisse totale par action (48 cents) peut également être un vœu pieux.

Ou est-ce? Il y a plusieurs façons dont les actions de Sundial pourraient chuter l’année prochaine.

Premièrement, une nouvelle inaction en matière de légalisation pourrait conduire à une vente massive. Alors que les démocrates ont du mal à surmonter l’impasse au sein du parti et à faire adopter les projets de loi sur les infrastructures et les dépenses sociales, les investisseurs ont pratiquement annulé la possibilité d’une réforme du pot cette année. Mais il peut y avoir plus de déception à venir en ce qui concerne ce catalyseur potentiel. Si la réforme des marmites reste en veilleuse en 2022 ? Le marché sera peut-être encore moins enclin à l’intégrer dans l’action SNDL.

Et en dehors de la déception liée à la légalisation ? Des résultats décevants de la part de l’entreprise SunStream Bancorp ou de ses autres investissements directs en capitaux propres pourrait également entraîner une baisse des prix.

Résultat net avec le stock SNDL

Se négociant à une légère prime par rapport à sa valeur comptable, Sundial n’est peut-être pas le stock de marijuana le plus surévalué du marché. Mais avec la forte probabilité d’une nouvelle déception, pourquoi s’embêter à acheter des actions aux prix d’aujourd’hui ?

Il faudra du temps pour que la fortune de celui-ci s’améliore. Cependant, si vous êtes optimiste sur le fait que les mesures prises par l’entreprise aujourd’hui seront payantes à terme ? Prenez votre temps avant d’acheter.

Cela ne veut pas dire que vous devez attendre qu’il atteigne un prix de vente au feu. Mais attendre la prochaine baisse à 50 cents environ peut être la meilleure approche avec l’action SNDL pour aller de l’avant.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.