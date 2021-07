Attendez-vous à ce que la dynamique des actifs en difficulté augmente au cours des deux prochains mois: Mahesh Singhi

Les banquiers reçoivent une bonne réponse pour les entreprises du secteur manufacturier comme l’acier, les matériaux de construction, la pharmacie et les produits chimiques, qui sont un peu en difficulté ou sous la résolution de l’IBC.

Ce trimestre, la dynamique des actifs en difficulté n’a pas été aussi bonne qu’au trimestre précédent. Mais les sentiments n’ont pas grand chose à faire dans cet espace. Il y aurait de nombreux acquéreurs d’actifs en difficulté si la confiance pouvait être rétablie parmi eux que les procédures de résolution seraient accélérées et que les actifs seraient disponibles pour l’acquisition sans aucun délai, avant qu’ils ne perdent leur valeur économique, dit Mahesh Singhi, fondateur et directeur général, Singhi Advisors.

Dans une interview exclusive avec Sanjeev Sinha de FE Online, Singhi partage son point de vue sur le scénario actuel des actifs en difficulté en Inde, ce qui a eu un impact sur leurs ventes et comment les ventes peuvent être stimulées. Extraits :

Comment s’est déroulée la vente d’actifs en difficulté au cours de la période janvier-avril 2021 par rapport à la même période l’année dernière ?

Ce trimestre, la dynamique n’a pas été aussi bonne qu’au trimestre précédent. Cela peut être attribué à des retards dus à de multiples raisons comme le deuxième foyer de pandémie de Covid-19 et la suspension des procédures d’insolvabilité en vertu de l’IBC l’année dernière. Ils ne reporteront que les derniers cas. Les nouveaux cas sous IBC sont examinés à partir de mars, ce qui prend son propre temps pour atteindre un cycle de fermeture. D’un autre côté, les banquiers n’ayant pas pris de mesures sévères pour le recouvrement sous IBC ou SARFAESI et les emprunteurs ayant obtenu du temps sous moratoire disponible au cours de l’année dernière, la vraie douleur n’est pas sortie. Avec l’hésitation du prêteur sur la reconnaissance des NPA et le provisionnement qui en résulte, tandis que l’implication de plusieurs parties prenantes, la plupart des transactions cibles dans l’espace de stress ont été retardées. En conséquence, bon nombre de ces entreprises qui sont restées indemnes n’entrent pas dans la boucle d’IBC ou du processus de récupération. Vous pouvez donc vous attendre à ce que la dynamique des actifs en difficulté augmente au cours des deux prochains mois.

Pensez-vous que le déclenchement de la deuxième vague de Covid-19 a eu un impact sur les sentiments des investisseurs concernant la vente d’actifs en difficulté ?

À part quelques-uns, il n’y avait pas beaucoup d’investisseurs financiers ou de fonds de situation spéciale qui étaient actifs dans l’espace des actifs en difficulté. Le marché n’était actif que pour que les sociétés de reconstruction d’actifs (ARC) rachètent les actifs du prêt à la banque. Même le portefeuille de prêts de l’ARC ne s’étoffait pas parce que les banquiers n’étaient pas pressés de consentir des prêts aux ARC. Un grand nombre d’ARC ne disposaient pas d’un capital important. Je ne pense pas que les sentiments aient grand-chose à voir dans l’espace des actifs en difficulté car cet espace est largement servi par des acquéreurs stratégiques qui acquerraient pour consolider leur position et peuvent mieux gérer le même actif ou des acquéreurs opportunistes qui jouent à contre-cycle qui gagneront à acheter à le fond. Cela continuerait à fonctionner avec un intérêt actif des deux.

Le problème central est le retard dans les procédures de résolution s’étendant au-delà des engagements de délais prescrits de 180 à 270 jours, les multiples séries d’enchères avec des objectifs mobiles, les litiges et l’indécision parmi les membres du COC. Cela a conduit de nombreuses entreprises sérieuses à ne pas vouloir participer au processus « sans fin » de vente d’actifs en difficulté. Il y aurait de nombreux acquéreurs d’actifs en difficulté si la confiance pouvait être restaurée parmi eux que les procédures de résolution seraient accélérées et que les actifs seraient disponibles pour l’acquisition sans aucun délai, avant qu’ils ne perdent leur valeur économique.

Quel secteur a connu une augmentation de l’activité des investisseurs et quels secteurs ont été à la traîne ?

L’intérêt des investisseurs pour le secteur de l’acier est toujours fort car les prix de l’acier ont augmenté. L’intérêt pour les secteurs à base de métaux et la fabrication de base, qu’il s’agisse d’acier ou d’autres métaux non ferreux, connaît une hausse. A part cela, le stress dans le secteur textile ne suscite pas beaucoup d’intérêt chez les investisseurs. De nombreuses entreprises du secteur sont malades ou bloquées dans la procédure IBC. Il n’y a pas de dynamique d’investisseur actif dans les secteurs comme le textile, l’habillement, l’hôtellerie, l’éducation, etc. qui sont riches en immobilier ou ont des barrières à l’entrée plus faibles et ont été durement touchés. Les banquiers reçoivent une bonne réponse pour les entreprises du secteur manufacturier comme l’acier, les matériaux de construction, la pharmacie et les produits chimiques, qui sont un peu en difficulté ou sous la résolution de l’IBC.

Prévoyez-vous une opportunité d’investissement soutenue pour les investisseurs mondiaux dans l’espace indien des actifs en difficulté ? Si oui, quelles en sont les raisons ?

Je prévois une opportunité d’investissement soutenue pour les investisseurs mondiaux dans l’espace indien des actifs en difficulté, sous réserve du respect de la discipline temporelle. Les affaires ne devraient pas passer par plusieurs séries de procédures judiciaires et d’audiences, des couches d’organes décisionnels ayant des points de vue divers sous le COC/NCLT/NCLAT ou des tribunaux supérieurs. Les investisseurs peuvent toujours montrer de l’intérêt pour un actif coûteux comme Essar Steel dont la résolution a été longuement retardée par les tribunaux, mais peu d’actifs auront une concurrence aussi sérieuse entre les acheteurs concurrents. Il faut différencier les actifs en détresse sous pré-stress, stressés et en détresse, et jouer en conséquence. Il y a toujours de bonnes chances de résoudre la situation de pré-stress en intronisant un partenaire stratégique ou une approche de règlement ponctuel (OTS) en cas de changement de contrôle.

Les actifs, qui sont soumis à des contraintes financières mais qui sont encore solides sur le plan opérationnel, doivent être traités différemment et une solution de pré-emballage ou une résolution par le biais d’un changement de contrôle en invitant des offres dans le cadre du processus de défi suisse apportera certainement une récupération plus élevée et une résolution rapide. Le cas par exemple est CG Power, qui a été acquis par la société du groupe Murugappa « Tube Investments of India Ltd » (TII). CG Power n’a pas été résolu dans le cadre de l’IBC mais dans le cadre d’un règlement négocié par l’identification d’un acquéreur en lançant un défi suisse, une voie désormais appréciée des prêteurs et des entreprises. Il s’agit d’un processus inverse dans lequel vous identifiez d’abord l’acheteur, obtenez l’offre et la lancez dans un défi suisse. C’est un processus qui se termine dans un délai spécifié et vous avez toujours un acheteur pré-identifié pour conclure la transaction, à moins que le processus n’aboutisse à un meilleur enchérisseur.

Pensez-vous qu’un manque de transparence dans la tarification des actifs pourrait avoir un impact négatif sur la vente d’actifs en difficulté ?

Je n’utiliserai pas ici le terme « manque de transparence ». Je dirais le manque de capacité et de compétences requises pour évaluer la valeur intrinsèque des actifs sous-jacents et leur capacité à placer un prix de réserve réaliste pour pouvoir attirer des acheteurs sérieux dans un délai limité. Étant donné que la nomination des professionnels de la résolution et des conseillers en transactions elle-même est guidée par « qui propose les frais les plus bas » au lieu de « qui possède les compétences les plus élevées » pour gérer des situations complexes, la perte qui en résulte pour toutes les parties prenantes est bien plus importante.

Si le RP ou les conseillers nommés n’ont pas les compétences nécessaires pour comprendre la dynamique du marché ou la valeur commerciale des actifs sous-jacents sur un marché en évolution, ils fixeront très probablement un prix de réserve irréaliste qui se traduira par plusieurs séries de tentatives infructueuses et la fatigue qui en résulte. En effet, les prêteurs se sont appuyés sur des évaluations tierces «basées sur les actifs» et sont guidés par leur encours pour fixer le prix de réserve avant d’ouvrir le processus d’offre. Il échoue invariablement parce que la valeur sous-jacente de l’actif n’est pas correctement évaluée et qu’ils ne parviennent pas à évaluer la capacité de gain de l’entreprise sous tension, ce qui retarde le processus de résolution avec plusieurs tours d’enchères et l’indécision qui en résulte. Par conséquent, le problème n’est pas le manque de transparence mais l’indécision pour prendre un appel dans un laps de temps donné.

