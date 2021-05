Attendez-vous à ce que l’action d’ABNB augmente après ses prochains résultats du premier trimestre

Airbnb (NASDAQ:ABNB) est en mode de récupération. Les gens voyagent de plus en plus et louent des logements sur Airbnb. Et à mesure que cette activité s’intensifie, ses finances vont également se redresser, notamment son retour à la rentabilité du free cash flow (FCF).

Ses prochains résultats du premier trimestre le 13 mai devraient commencer à le montrer. En conséquence, attendez-vous à voir l’action ABNB augmenter, surtout si les analystes commencent à modéliser un FCF positif.

Dans l’état actuel des choses, les analystes s’attendent à un chiffre d’affaires de 718,86 millions de dollars pour le premier trimestre. Il s’agit de 14,6% de moins que les revenus de l’an dernier pour le premier trimestre (soit 841,83 millions de dollars). Il est également inférieur au chiffre d’affaires du quatrième trimestre de 859 millions de dollars.

Airbnb transforme cela en une chose positive en disant qu’il s’attendait à une baisse beaucoup plus importante des ventes. C’est ce qu’ils ont fait avec ses revenus du quatrième trimestre. Ils ont déclaré que les ventes du quatrième trimestre étaient en baisse de seulement 22% après s’être attendues à une baisse de près de 50%.

Évaluation de la récupération

Finalement, l’entreprise reviendra à la récupération complète. Je soupçonne que cela peut prendre le reste de cette année. Par exemple, en décembre 2019, son chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé était de 1,6457 milliard de dollars. Vous pouvez voir cet historique trimestriel à la page 70 du dernier dépôt 10-K d’Airbnb.

De plus, à la page 60 du 10-K, vous pouvez voir qu’en 2018, Airbnb a produit 504,9 millions de dollars de FCF pour l’année. Cela représentait 13,8% de ses 3,652 milliards de dollars de ventes cette année-là.

Nous pouvons l’utiliser pour estimer le plein potentiel de récupération de l’entreprise. Par exemple, supposons qu’Airbnb récupère finalement pour réaliser 1,65 milliard de dollars de ventes sur une base trimestrielle. Cela correspond à un taux annuel de 6,6 milliards de dollars. En fait, les analystes couverts par Seeking Alpha estiment que les ventes de 2022 atteindront 6,48 milliards de dollars.

En supposant donc une marge de 13,8% sur un chiffre d’affaires de 6,6 milliards de dollars, le FCF pourrait atteindre 910,8 millions de dollars. En fait, sur le haut de gamme, je soupçonne que les marges FCF augmenteront d’au moins 50% à environ 20%. Cela signifierait qu’Airbnb générera 1,32 milliard de dollars de flux de trésorerie disponible.

Ce chiffre peut être utilisé pour estimer la valeur marchande d’Airbnb. Par exemple, à un rendement de 1% FCF, l’action ABNB vaudrait 132 milliards de dollars. Ceci est calculé en divisant 1,32 milliard de dollars par 1%. De plus, à un rendement FCF de 0,75%, la capitalisation boursière est de 176 milliards de dollars.

Étant donné qu’Airbnb a actuellement une capitalisation boursière de 102,73 milliards de dollars, cela signifie que l’action ABNB vaut entre 28,5% et 71,3% de plus. Cela place sa valeur entre 210,44 $ et 280,54 $. Appelons cela 250,00 $. Ceci est basé sur son rétablissement ultime vers un pic de ventes et une marge FCF de 20% qui se produira probablement avec ce pic de chiffre d’affaires.

Que faire avec ABNB Stock

Les analystes sont uniformément optimistes sur l’action ABNB au prix d’aujourd’hui. Par exemple, TipRanks.com rapporte que 28 analystes qui ont rédigé des rapports au cours des 3 derniers mois sur l’action ABNB voient sa valeur à 199,14 $. Cela représente un gain de 22% par rapport au prix actuel de 163,77 $.

Un objectif similaire est prévu par 26 analystes couverts par Yahoo! Finance (188,26 $) ainsi que par 34 analystes examinés par Seeking Alpha (180,45 $). Cependant, Marketbeat.com rapporte que 37 analystes ont un objectif inférieur de 5,2% de 163,66 $.

Si nous prenons une moyenne de ces quatre sites d’agrégation d’analystes, l’objectif de prix s’établit à 182,88 $. C’est environ 12% plus élevé que le prix actuel. Mais gardez à l’esprit que ces analystes ne fournissent généralement que des objectifs de prix à terme sur 12 mois.

Mon objectif de prix de 250 $, soit 52,7% plus élevé qu’aujourd’hui, pourrait prendre jusqu’à deux ans pour être atteint. Par conséquent, le rendement annuel moyen sera de 23,55% par année sur une base annuelle composée. C’est un très bon rendement pour la plupart des investisseurs.

Mais gardez à l’esprit que j’utilise des hypothèses assez agressives. Je suppose que l’entreprise reviendra à son pic de ventes, aura des marges FCF 50% plus élevées et que le rendement FCF sera compris entre 0,75% et 1,0%. Ce sont des hypothèses optimales. C’est le potentiel à la hausse du stock.

Utilisation de la probabilité pour estimer les rendements

Disons qu’il y a une probabilité plus élevée que les projections des analystes se produisent plutôt que ma projection. Par exemple, disons qu’il y a une probabilité de 60% que l’ABNB augmente à 182,99 $, soit 12% de plus. Cela laisse 40% de chances qu’il passe à 250 $, soit 53% de plus.

Par conséquent, la probabilité pondérée est que l’action ABNB augmentera de 28,4%. Cela se voit en multipliant 60% par 12% (soit 7,2%) et en ajoutant cela au résultat de la multiplication de 40% par 53% (21,2%). Ainsi, 7,2% plus 21,2% équivaut à 28,4%. Par conséquent, notre meilleure estimation est qu’ABNB augmentera de 28,4% à 210,28 $ par action.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres de cet article.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.