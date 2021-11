Attendez-vous à ce que l’action SOFI atteigne 25 $ s’il surpasse ses propres prévisions

Sofi Technologies (NASDAQ :SOFI) est toujours sur une tendance haussière malgré une récente flambée de son prix. En fait, j’ai écrit à ce sujet le mois dernier lorsque j’ai mis la valeur de l’action SOFI entre 23 $ et 24 $ par action.

Étant donné que SOFI était à 23,11 $ le 12 novembre, je voulais mettre à jour mes perspectives pour l’action. Je pense que cette entreprise de technologie financière (fintech) pourrait continuer à prendre de la valeur. Mon nouveau point de vue est que l’action pourrait atteindre 25 $ par action. Ceci est basé sur les perspectives de l’entreprise, ses bénéfices en cours et ses flux de trésorerie.

L’action SOFI a atteint un creux de 13,75 $ le 17 août et a depuis culminé à 23,29 $ le 4 novembre. Cela représente un gain de 69,4 % sur une période de près de 3 mois.

Qu’est-ce qui fait grimper l’action SOFI ? Ses excellents résultats du troisième trimestre ont été publiés le 10 novembre, montrant que les bénéfices et les flux de trésorerie de la société sont en hausse.

Les gains récents de SoFi

Les revenus de SoFi pour le troisième trimestre ont augmenté de 35% en glissement annuel (YOY) pour atteindre 272 millions de dollars, contre 200,8 millions de dollars l’an dernier sur la base des PCGR. Sur une base non-GAAP, le chiffre d’affaires net de Sofi a augmenté de 28% à 277,19 millions de dollars, légèrement supérieur au chiffre d’affaires GAAP.

Ce chiffre était nettement supérieur aux prévisions antérieures de la société de 245 à 255 millions de dollars de revenus pour le trimestre (voir page 11 de la lettre).

La raison qui est importante est que les orientations de l’entreprise pour l’avenir peuvent être plus fiables. Par exemple, SoFi prévoit désormais des revenus plus élevés au quatrième trimestre.

Ses prévisions sont de 272 millions de dollars à 282 millions de dollars au quatrième trimestre. Cela représente un gain de 49 % à 55 % par rapport à l’an dernier. Si ses prévisions passées sont essentielles, il semble probable que SoFi pourrait dépasser ces chiffres.

De plus, l’entreprise s’est maintenant diversifiée avec succès, loin des prêts étudiants. En fait, sa lettre aux actionnaires indique que la plupart de ses montages de prêts sont des prêts personnels et immobiliers. La page sept montre que sur le total de 3,4 milliards de dollars de prêts émis au cours du troisième trimestre, 48,2 % étaient des prêts personnels et 23,3 % étaient des prêts immobiliers.

Cela permet à SOFI d’avoir une base de revenus plus diversifiée et croissante. De plus, étant donné qu’elle vend généralement ces prêts, la SOFI peut percevoir des commissions de service en gérant la relation client pour les investisseurs.

Le point de vue des analystes sur l’action SOFI

À l’heure actuelle, l’objectif de prix moyen de huit analystes interrogés par Seeking Alpha est de 25,07 $, soit 8,5% de plus que le prix de vendredi de 23,11 $. Par ailleurs, six analystes revus par Refinitiv, dont les données sont publiées sur Yahoo! Finance, montrent que leur objectif de prix moyen est de 25,58 $, soit 10,7 % de plus.

Pour 2022, Seeking Alpha indique que les huit mêmes analystes ont une prévision de chiffre d’affaires moyen de 1,48 milliard de dollars. Cela représente une augmentation de 48% par rapport à l’estimation moyenne des revenus d’un milliard de dollars pour 2021.

C’est pourquoi l’action SOFI a une énorme capitalisation boursière de 18,46 milliards de dollars. Cela implique une métrique prix-ventes (P/S) d’environ 12,4x pour 2022.

En plus de cela, ces analystes s’attendent désormais à ce que les bénéfices atteignent la rentabilité en 2023, et d’ici 2025, SoFi gagnera 69 cents par action. Il s’agit toujours d’un multiple cours/bénéfice (P/E) très élevé, donc je pense que le marché valorise généralement l’entreprise sur une base P/S. Les investisseurs pensent probablement que les bénéfices de SoFi finiront par arriver, mais il est plus important pour le moment de mettre à l’échelle et de tirer parti de la croissance de ses revenus.

Où cela laisse SOFI Stock

Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre, SoFi a réalisé un EBITDA ajusté de 25,6 millions de dollars. Cela représente une marge d’EBITDA ajusté de 3,66 % sur ses 700 millions de dollars de revenus jusqu’à présent cette année.

Cependant, je prévois que la société pourrait avoir une marge bénéficiaire d’au moins 15 % d’ici la fin de 2022. Cela porterait son EBITDA ajusté à 222 millions de dollars (c’est-à-dire 15 % multiplié par 1,48 milliard de dollars.)

Au fil du temps, cela augmenterait de façon exponentielle à mesure que les revenus augmenteraient. Cela est dû à sa capacité de levier opérationnel inhérente ; à mesure que les revenus augmentent, les coûts n’augmentent pas autant.

En conséquence, d’ici quelques années, je pense que l’EBITDA ajusté pourrait atteindre 400 millions de dollars. Sur un multiple de 50, cela place la valeur de l’action à un minimum de 20 milliards de dollars, et peut-être beaucoup plus. Cela implique un gain de 8,3% en actions SOFI à 25 $ par action.

Ceci est également proche des prix cibles des autres analystes pour les actions SOFI. Certes, ce n’est pas une grosse augmentation. Cependant, si la société continue de surperformer les analystes et ses propres prévisions de revenus, la valorisation augmentera rapidement.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.