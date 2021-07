Attendez-vous à ce que le chiffre d’affaires des aliments touche 10 000 crores de roupies: le président de Marico, Harsh Mariwala

À un moment donné, ces marques D2C seront confrontées à des vents contraires et pourraient être obligées de se vendre et c’est là que les joueurs de grande consommation auraient la possibilité de les acquérir comme nous avons acquis une marque appelée Beardo.

Par Malini Bhupta

Les entreprises de consommation doivent se transformer et devenir plus agiles si elles veulent rester pertinentes dans la nouvelle normalité. Le président de Marico, Harsh Mariwala, dans une conversation en roue libre avec Malini Bhupta, explique ce qui nous attend. Extraits édités :

Comment voyez-vous les entreprises de consommation changer après la pandémie alors que les comportements ont changé ?

Permettez-moi de commencer par les opportunités que la pandémie a créées. Les entreprises de consommation de marque qui ont des produits renforçant l’immunité verront une traction plus élevée même après la pandémie. L’autre tendance que nous constatons est le virage vers le commerce électronique. Avant la pandémie, nous vendions 3% de nos produits via la voie du commerce électronique, qui est passé à 7% pendant la pandémie, et la façon dont cela se passe peut aller jusqu’à 10% d’ici un an. Les entreprises de consommation devront apprendre à traiter avec ces entreprises de commerce électronique et une fois qu’elles auront une masse critique, il peut y avoir une compression des marges.

Les entreprises de consommation n’ont pas traité directement avec les consommateurs et maintenant, le contact direct avec le consommateur est important et constitue également un risque. Comment va se dérouler le D2C ?

Je veux d’abord expliquer pourquoi D2C a bien fait. Il y a beaucoup de bons entrepreneurs qui ont été en mesure d’identifier les besoins des consommateurs qui n’étaient pas satisfaits par les grandes sociétés FMCG. Avec l’émergence du commerce électronique, ces marques peuvent faire du marketing numérique à une fraction du coût par rapport à la télévision ou à la presse. Aujourd’hui, les marques D2C représentent 20% des ventes FMCG.

J’ai une fenêtre d’opportunité pour m’attaquer à 20% de la distribution globale des produits de grande consommation qui s’offre à moi via le commerce électronique et le commerce moderne. À un moment donné, ces marques D2C seront confrontées à des vents contraires et pourraient être obligées de se vendre et c’est là que les joueurs de grande consommation auraient la possibilité de les acquérir comme nous avons acquis une marque appelée Beardo.

L’inflation galopante est une préoccupation. Vous attendez-vous à une correction des prix ?

Les prix du coprah se sont corrigés après avoir fortement augmenté. Les huiles comestibles ont également subi une certaine correction. Il est difficile de prédire les prix car il y a plusieurs raisons derrière l’inflation des matières premières. L’une des raisons est la liquidité. L’autre est un changement dans l’utilisation des produits de base comme les biocarburants et cela dépend également de la culture.

Vous avez été un grand adepte de l’innovation. Quels types d’innovations sont nécessaires aujourd’hui dans tous les secteurs pour résoudre les problèmes ?

Je vois une énorme opportunité d’innovation dans les trois grands défis auxquels nous sommes confrontés en tant que pays. Le premier est l’éducation car c’est un défi de créer autant d’écoles dans un pays de notre taille. Pouvons-nous utiliser la technologie et l’itinéraire virtuel pour enseigner à nos enfants ? La seconde est dans l’agriculture, nos agriculteurs ne suivent pas les bonnes pratiques agricoles en termes d’engrais et de pesticides. Et numéro trois, je dirais que les soins de santé sont l’autre secteur qui peut être énormément touché par la pandémie en raison de la technologie. Nous avons également commencé des consultations en ligne pour Kaya de tout le pays qui ne pouvait pas venir auparavant dans les grandes villes pour des consultations.

La numérisation s’est accélérée au cours de la dernière année. Quel impact cela aura-t-il sur les entreprises de consommation ?

En tant que leader et entrepreneur, il est impératif de garder une longueur d’avance dans la numérisation rapide vers laquelle notre économie se dirige ; surtout après la pandémie. Je dirige également la Fondation ASCENT, une fondation à but non lucratif pour aider les entrepreneurs haut de gamme. Aujourd’hui, près de 800 entrepreneurs sont activement associés à la fondation, et nous utilisons beaucoup la voie numérique pour nous connecter avec eux pour encadrer et faire des activités comme des caucus, des ateliers et des conclaves. Cela a été d’une grande aide pour les entrepreneurs pendant la pandémie.

Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire un livre sur votre parcours et vos expériences ?

Quand j’ai quitté mon poste de directeur général, j’ai dû planifier ce que je devais faire de mon temps, je devais être occupé mentalement et je me suis réinventé au cours des cinq dernières années. Une des choses dans mon esprit était d’écrire un livre sur mon voyage. L’objectif global n’est pas de vendre ou d’en tirer de l’argent en fait, mon parcours a eu beaucoup d’apprentissages et j’ai senti que je pouvais les partager pour aider les entrepreneurs, les professionnels, les étudiants à apprendre. Dans mon livre “Harsh Realities”, j’ai également écrit sur mes échecs, et je pense qu’il n’y a rien de mal à échouer ou à échouer, mais plus important encore, quel est l’apprentissage de l’échec et comment pouvez-vous l’appliquer dans votre voyage ultérieur.

Comment voyez-vous Marico se transformer dans les temps à venir ?

L’environnement évolue et les entreprises doivent examiner les opportunités et les risques. L’essentiel est d’identifier quelle partie de l’organisation doit se transformer. Un domaine que nous voulons que Marico transforme est le portefeuille de produits. Nous nous attendons à ce que le chiffre d’affaires atteigne Rs 10 000 crore provenant des aliments. Nous avons un pilier d’huile capillaire, un pilier d’huile comestible, un pilier d’aliments sains et le dernier étant le commerce international.

