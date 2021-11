Attendez-vous à ce que le PIB du deuxième trimestre montre un rebond, mais vous vous inquiétez vraiment de le maintenir alors que les défis abondent

Selon CMIE, il y a eu une baisse réelle du pourcentage de taux de participation de la main-d’œuvre de 40,34 au cours de cette période de janvier à avril à 40,22 au cours de la période de mai à août de cette année.

Les tentations de l’espoir sont fortes pour un bon ensemble de chiffres pour les chiffres du produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre de l’Inde, qui devraient être publiés le mardi 30 novembre par l’Office national des statistiques.

Les chiffres jouent toujours un rôle crucial pour juger de la performance d’une économie et bien que nous en soyons au troisième trimestre de l’exercice en cours, nous n’avons pour l’instant que les chiffres du PIB du premier trimestre – entre avril et juin – sur lesquels nous appuyer. À l’heure actuelle, les seuls points de données que tous recherchent sont les indicateurs à haute fréquence, y compris la consommation d’électricité, les recettes fiscales et celles produites par le secteur privé pour évaluer la reprise économique. Mais ensuite, alors que nous arrivons à la fin du troisième trimestre, de nombreuses perturbations de l’approvisionnement, une augmentation des prix des intrants, de nouvelles eaux chargées de variantes virales ont coulé sous les ponts, provoquant de nouvelles inquiétudes quant à la capacité de maintenir toute dynamique de croissance.

Au moment où cela est écrit, il y a des inquiétudes tout autour de la nouvelle variante du virus covid-19. Nommé Omicron – la quinzième lettre de l’alphabet grec et classé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme une « variante préoccupante », les experts en la matière ont besoin de quelques semaines avant de pouvoir répondre à certaines des questions épineuses soulevées autour de sa virulence. et la transmissibilité. Ou la question clé de savoir si elle peut supplanter la variante delta redoutée ? Mais avant cela, le troisième trimestre de l’année en cours a déjà vu les entreprises parler de perturbations de la chaîne d’approvisionnement et d’augmentation des prix des intrants, ce qui devrait se refléter dans les chiffres du troisième trimestre, à la fois pour l’économie et pour le secteur des entreprises.

Rentabilité et réduction des coûts

Mais regardez autour de vous et beaucoup de grandes entreprises semblent avoir affiché une rentabilité plus élevée même si certaines n’ont pas pu voir une augmentation proportionnelle du chiffre d’affaires. Demandez à Naushad Forbes, coprésident de Forbes Marshall et ancien président de la Confédération de l’industrie (CII) ce qui pourrait peut-être expliquer cela et il dit que les grandes entreprises sont devenues extrêmement rentables sans augmentation concomitante des chiffres d’affaires parce que de nombreuses grandes entreprises ont regardé les coûts de près et de les réduire de manière significative. Malheureusement, dit-il, une partie est venue en termes de main-d’œuvre perdue, mais une partie est revenue, mais le reste était des frais généraux et visait à réduire d’autres coûts. « Certaines d’entre elles étaient une saine réduction des coûts et se sont traduites par une amélioration de la rentabilité de l’entreprise. Je ne sais pas si c’est vrai cette année, car presque toutes les entreprises font état d’une forte pression sur le coût des matières premières et d’une augmentation des coûts d’expédition sans fin. Ainsi, bien que jusqu’à présent », dit-il, « la rentabilité s’est améliorée, je pense que nous assisterons à une contraction des résultats de la marge brute de certaines des entreprises au deuxième trimestre, en particulier dans les entreprises manufacturières où il y a un coût des matières premières. Ou les entreprises d’ingénierie et d’automobiles qui ont un coût élevé des matériaux en pourcentage des ventes. »

PIB : Que peut dire le T2 sur l’année ?

Le Dr C Rangarajan, économiste et ancien gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI), toujours admirablement clair sur le fait de vouloir fonder ses opinions sur des chiffres réels, déclare : « Aujourd’hui, nous devons nous fier largement aux indicateurs à haute fréquence et ils le font. semblent indiquer une reprise du système économique. Mais à quel point cela deviendra-t-il clair avec le chiffre du PIB du deuxième trimestre. Il s’attend à ce qu’il soit « raisonnablement fort car au deuxième trimestre de l’année dernière, il s’agissait d’un recul de plus de 7 pour cent ». Si le chiffre du PIB du deuxième trimestre, dit-il, est une croissance de 15 %, alors la croissance globale pour cette année peut être d’environ 9,5 PIB.

Le rebond peut-il être soutenu ?

Naushad Forbes est également d’accord sur la nécessité d’une probabilité de tels chiffres et voit des raisons de croire qu’il y aura un rebond cette année, bien que sa préoccupation concerne vraiment les taux de croissance de l’année prochaine et le maintien de la dynamique de croissance. « Va-t-on, demande-t-il, revenir à un taux de croissance de 7 à 8 % comme on l’a vu au milieu des années 2000 ? Et si nous reviendrons à ce type de taux de croissance à partir de l’année prochaine, car « , estime-t-il, » cela doit être l’objectif et je ne tiendrai pas pour acquis que nous le ferons. «

Ma lecture des chiffres actuels, explique-t-il, «est que ce que nous allons revenir à l’année prochaine sera là où nous étions avant que la pandémie ne nous frappe, qui était plus un PIB qui était de l’ordre de 4 à 5% et J’aimerais avoir tort ici.

Le nombre de cette année sera bon, dit-il, et est convaincu que « nous assisterons à un rebond et à une reprise par rapport à l’année dernière, mais en termes absolus, nous terminerons mars 2022 globalement au même point où nous étions en mars 2020, ce qui a également signifie que nous avons perdu deux ans et que nous devons les récupérer. Pour récupérer le terrain perdu, nous devons doubler le taux de croissance.

Il demande par exemple : est-ce que nous prévoyons que le premier semestre de l’année en cours se comparera au premier semestre de l’année dernière ou comparerons-nous le deuxième trimestre de cette année au deuxième trimestre de l’année dernière ? Si le premier semestre doit se redresser, le chiffre du deuxième trimestre devra être assez solide et supérieur à 15% et peut-être aux alentours de 20% si nous devons revenir au premier semestre de 2019-2020. Mais ensuite, il se réfère aux chiffres du Center for Monitoring Indian Economy (CMIE) et voit toujours des inquiétudes concernant le taux de participation de la main-d’œuvre, bien que les attentes pour le moment soient qu’il pourrait y avoir une reprise après les fêtes de fin d’année, mais des questions subsistent. à quel point ceux-ci peuvent-ils être durables.

Selon CMIE, il y a eu une baisse réelle du pourcentage de taux de participation de la main-d’œuvre de 40,34 au cours de cette période de janvier à avril à 40,22 au cours de la période de mai à août de cette année. Ce qui, soulignent les économistes, signifie que nous parlons d’un scénario de baisse du taux d’activité avec un taux de chômage plus élevé. Le taux de chômage (moyenne mobile sur 30 jours), selon le CMIE, est de 7,04 % au 27 novembre 2021 contre 6,52 % en janvier de cette année. Mais alors, qu’en est-il des indicateurs à haute fréquence, qui montrent tous une tendance à la reprise ?

Des espoirs en hausse avec la hausse de septembre

Mais ensuite, il y avait une lueur d’espoir apparente lorsque le CMIE a rendu compte de ses conclusions en octobre. Les données sur le marché du travail de l’enquête auprès des ménages sur les pyramides des consommateurs du CMIE ont montré une amélioration globale spectaculaire en septembre 2021. « Les emplois ont augmenté de 8,5 millions au cours du mois. Le taux de chômage est passé de 8,3 % en août à 6,9 % en septembre. Le taux de participation au marché du travail est passé de 40,5 % à 40,7 % et, surtout, le taux d’emploi est passé de 37,2 % à 37,9 %. Un fait marquant de la hausse de l’emploi en septembre 2021, selon le CMIE, a été l’augmentation des emplois salariés. Ceux-ci ont augmenté de 6,9 ​​millions, passant de 77,1 millions en août à 84,1 millions en septembre. De tous les grands groupes professionnels, les emplois salariés ont connu la plus forte augmentation. Ce grand bond de septembre rapproche les emplois salariés au plus près de leur moyenne en 2019-2020, qui était de 86,7 millions.

Ce qui a suivi a été la saison des fêtes et les attentes sont que tout cela se reflétera dans les chiffres du PIB du troisième trimestre. Aussi, selon le CMIE, l’augmentation récente de la vaccination et la baisse des infections sont des raisons de rester optimiste. Les mêmes facteurs pourraient également contribuer à l’amélioration de l’emploi dans certains autres secteurs. Mais, citant son directeur général et PDG Mahesh Vyas, rappelle « au-delà de ces fruits à portée de main, toute nouvelle augmentation de l’emploi nécessiterait des investissements dans la création de nouvelles capacités ».

Embauche élan

Rituparna Chakraborty, co-fondatrice et vice-présidente exécutive de Teamlease Services, déclare : « Si vous comparez trimestre après trimestre, il y a une nette amélioration de la dynamique de recrutement à travers les segments. Évidemment, il y a des segments qui se portent mieux que d’autres mais le bon côté de la situation actuelle, c’est qu’il n’y a aucun secteur qui ne songe à relancer les embauches.

Ce qui est important, dit-elle, c’est que la dynamique d’embauche s’accélère. « L’Inde n’a jamais réussi à combler le fossé entre ceux qui ont besoin d’un emploi et ceux qui ont un emploi. Ainsi, ce n’est pas comme si par le passé, tous ceux qui voulaient un emploi avaient obtenu l’emploi ou avaient obtenu l’emploi qu’ils voulaient. Nous devons donc nous concentrer sur des progrès incrémentiels et sur le terrain qui est parcouru chaque mois. »

Reprise de la demande

Mais alors, Biswajit Dhar, professeur d’économie à l’Université Jawaharlal Nehru (JNU), dit que beaucoup dépend de la capacité à soutenir la croissance et que «le maintien de la croissance dépend de la reprise de la demande qui à son tour dépend aujourd’hui de l’amélioration des conditions du marché du travail. Deuxièmement, étant donné les coûts des intrants qui augmentent et il y a une inflation relativement élevée et étant donné que généralement l’inflation aspire la demande du marché, les conditions semblent plus défavorables que propices à une croissance élevée.

Secteur informel en recul

Ceux qui croient au non-retour en arrière et à un cheminement maintenant vers une reprise durable parlent souvent de la formalisation de l’économie indienne. Le SBI Research, dans sa publication « Ecowrap » du 1er novembre 2021, indique que la part de l’économie informelle pourrait avoir diminué de pas plus de 20 %, contre 52 % au cours de l’exercice 2018. Mais certains économistes semblent voir des défis. Le professeur Dhar, par exemple, souligne que non seulement le rapport ne définit pas « l’économie informelle », mais la numérisation de l’économie, l’introduction de la taxe sur les produits et services (TPS) et l’utilisation accrue de la carte de crédit Kisan sont au mieux des étapes vers la réduction de la économie de l’ombre. Le professeur MS Sriram, membre du corps professoral, Center for public policy à l’Indian Institute of Management (IIM), Bangalore, dans une récente chronique dans Financial Express Online, a souligné qu’un moyen de formalisation est de forcer le secteur informel existant à entrer dans le secteur formel en inscription obligatoire. L’autre moyen consiste à étendre le vaste secteur formel et à se déplacer vers le bas et plus profondément pour concurrencer ce qui était exclusivement le secteur informel dans le passé. Cette formalisation accélérée, dit-il, donne un faux sentiment d’accomplissement, non soutenu par la croissance de la formalisation naturelle.

Pour le moment, tout repose sur ce que la prochaine série de données sortira du gouvernement le 30 novembre.