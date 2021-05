Attendez-vous à ce que les actions de DraftKings rebondissent alors que les paris sportifs en ligne se multiplient

DraftKings (NASDAQ:DKNG) devrait se redresser plus tard cette année et l’an prochain. Une fois que les paris sportifs et les jeux d’argent en ligne sont approuvés dans un certain nombre d’États, le marché total de DraftKings augmentera, ce qui permettra à ses revenus de continuer à croître à deux chiffres. Cela aidera à pousser le stock DKNG à ses anciens sommets.

Source: Lori Butcher / Shutterstock.com

L’action est passée de 71,98 $ le 19 mars à 44,50 $ au 20 mai. Cela représente une baisse de 38,8% sur seulement 2 mois et a donné à l’action DKNG une performance légèrement négative pour le début de l’année (-3,59%). Cependant, au cours de la dernière année, il est toujours en hausse de plus de 77%. Je crois que l’action DKNG reviendra à ses anciens sommets. Voici pourquoi.

Croissance attendue de DraftKings

Le 7 mai, DraftKings a publié son rapport sur les résultats du premier trimestre montrant que les revenus avaient augmenté de 253% par rapport au premier trimestre 2020. Plus important encore, la société a souligné que le revenu moyen par client avait augmenté de 48% pour la même période l’année dernière, ce qui signifie que les clients sont plus engagés.

En plus de cela, la société s’attend à ce que davantage d’États continuent de légaliser les jeux d’argent en ligne, attirant plus de clients et de revenus. Il y a eu un énorme changement dans l’attitude des États à l’égard des paris sportifs depuis que la Cour suprême des États-Unis l’a rendu légal en 2018.

Selon l’analyste de Morgan Stanley Thomas Allen, les paris sportifs pourraient atteindre 15 milliards de dollars en 2025, contre 3 milliards de dollars en 2020. Et cela n’inclut même pas d’autres activités de jeu qui pourraient encore élargir le marché du jeu en ligne.

DraftKings a augmenté ses revenus à plus d’un milliard de dollars, ce qui lui donne au moins un tiers de part de marché aux États-Unis.Nous pouvons l’utiliser pour estimer la croissance des revenus d’ici 2025.

Si DraftKings atteignait 20% de part de marché d’ici 2025, le chiffre d’affaires serait de 3 milliards de dollars. Cela correspond à un taux de croissance annuel moyen de 73,2% par an sur une base composée. Cela générerait probablement 1 milliard de dollars d’autres revenus de jeu en ligne.

DraftKings n’est actuellement pas rentable, perdant 36 cents par action sur une base non-GAAP au premier trimestre. Mais cela est principalement dû à des dépenses marketing beaucoup plus élevées, qui sont passées de 60,6% des ventes au T1 2020 à 73,2% des ventes au T1 2021 sur des revenus bien plus élevés (voir page 10).

En conséquence, d’ici 2025, je m’attends à ce que les dépenses de marketing soient bien inférieures en pourcentage des ventes. J’estime que les marges du BAIIA ajusté seront alors d’au moins 40%. Cela le situerait à 1,6 milliard de dollars (soit 40% x 4 milliards de dollars).

Quelle est la valeur de l’action DKNG

En supposant que l’action DKNG atteigne un ratio EV / EBITDA de 15 fois, sa valeur d’entreprise vaudrait 24 milliards de dollars. De plus, en supposant qu’il disposait de 2 milliards de dollars en liquidités d’ici là, sa capitalisation boursière serait de 26 milliards de dollars.

Étant donné que la société a actuellement 429 millions d’actions en circulation (voir la dernière page de sa présentation du premier trimestre), sa valeur est de 60,61 $ par action. Cela représente un gain potentiel de 36,2% au cours des quatre prochaines années. Ce serait un taux de croissance annuel composé de 8,02%.

C’est un bon retour mais pas génial. Mais les investisseurs ne doivent pas oublier que mes hypothèses de marge d’EBITDA ne sont pas si élevées. Ils pourraient s’avérer beaucoup plus élevés, bien au-dessus de 50%. (Et j’ai également réduit sa pénétration de part de marché de 33% à seulement 20%.)

Par exemple, sur la base d’une hypothèse de marge de 50%, l’action DKNG vaudrait 74,59 $, soit 67,6% de plus qu’aujourd’hui. Cela représente un TCAC de 13,8% chaque année.

Ainsi, vous pouvez voir qu’une seule hypothèse de marge supérieure de 25% entraîne un TCAC potentiellement 73% plus élevé (soit 13,8% contre 8%). Cela montre l’énorme levier d’exploitation dont dispose l’entreprise.

Bottom line: attendez-vous à voir l’action DKNG beaucoup plus élevée au cours des prochaines années. Ceci est basé à la fois sur l’énorme croissance de son marché et sur une marge bénéficiaire globale plus élevée.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres de cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.