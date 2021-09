Attendez-vous à ce que les rendements obligataires augmentent à mesure que l’inflation grimpe

Les obligations s’étaient redressées mardi matin après que le gouvernement eut décidé d’emprunter seulement 5,03 lakh crore de roupies au second semestre, et aucun emprunt supplémentaire n’a été annoncé. Cela prend en compte les fonds nécessaires pour compenser les États pour un déficit de recettes de la TPS.

Les rendements obligataires ont dépassé la barre des 6,2 %, après avoir grimpé de 9 points de base au cours de la semaine dernière ; mardi, ils ont clôturé à 6,227%, mais ont baissé à 6,207% mercredi. Mardi, la RBI a cherché à absorber les liquidités du système à un taux beaucoup plus élevé que prévu ; il a retiré de la liquidité via le taux variable de prise en pension à 7 jours à 3,99 %. C’est 57 points de base plus élevé que le taux observé lors de l’enchère précédente et juste un peu plus bas que le taux directeur des prises en pension de 4%, et a suscité des appréhensions que la RBI pourrait normaliser sa politique accommodante plus tôt que prévu.

Les obligations s’étaient redressées mardi matin après que le gouvernement eut décidé d’emprunter seulement 5,03 lakh crore de roupies au second semestre, et aucun emprunt supplémentaire n’a été annoncé. Cela prend en compte les fonds nécessaires pour compenser les États pour un déficit de recettes de la TPS.

Cependant, la hausse des rendements du Trésor américain et la flambée des prix du pétrole brut ont convaincu la RBI du marché obligataire de ne pas être en mesure d’abandonner sa position accommodante plus tôt qu’elle ne l’aurait souhaité. Il y a maintenant des spéculations selon lesquelles la banque centrale pourrait augmenter le taux des prises en pension lors de la prochaine annonce de politique monétaire le 8 octobre. Le changement de ton lors de la politique monétaire d’août a peut-être été léger, mais la déclaration a signalé un changement d’approche. En choisissant de drainer une partie des liquidités excédentaires, le gouverneur Shaktikanta Das a franchi ce que l’on pourrait appeler la deuxième étape vers la normalisation ; le premier était la tolérance de la banque centrale à l’égard de rendements plus élevés lors des adjudications de titres d’État en juillet. La banque centrale a également doublé le montant des liquidités à retirer, à Rs 4 lakh crore; à l’époque, les observateurs du marché obligataire avaient prédit que nous pourrions envisager un rendement de 6,4 à 6,5 % sur l’indice de référence d’ici la fin de l’année. Cela semble possible et ne devrait pas être très préoccupant.

L’inflation des prix de détail a dépassé 6 % en mai et juin (6,3 % et 6,26 %, respectivement), au-dessus de la marge de tolérance de la RBI de 4 à 6 %. Il s’est détendu à 5,59 % et 5,3 % en juillet et août, respectivement. La flambée des prix du pétrole brut, qui se répercute sur les prix locaux des carburants automobiles, menace d’alimenter une nouvelle série de pressions inflationnistes. Le prix du Brent a légèrement glissé à 78 $ mercredi, mais il devrait augmenter, même à 90 $ le baril. Pendant ce temps, les rendements du Trésor américain ont augmenté ; lors de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, le président Enoch Powell avait l’air plutôt belliciste ; le tapering devrait commencer plus tôt que prévu et le retrait des achats d’actifs de 120 milliards de dollars par mois pourrait s’achever d’ici la mi-2022. Ce n’est pas trop loin. En effet, bien que la Fed n’ait pas fixé de date, le marché pense que les achats pourraient être ralentis dès novembre.

C’est aussi bien que le Centre ait limité ses emprunts ; il a été question qu’il pourrait ramasser Rs 1,6 crore lakh pour indemniser les États. Compte tenu de la robustesse du recouvrement des recettes, le déficit budgétaire pour l’exercice 22 pourrait être contenu bien dans les 6,8% du PIB ciblés, bien que nous puissions constater un déficit des recettes non fiscales. Bien que ce soit une bonne chose, le gouvernement doit continuer à dépenser pour maintenir la reprise en vie. Il avait été quelque peu conservateur jusqu’à présent, mais, la semaine dernière, les freins aux dépenses ont été levés pour plusieurs départements. C’est la voie à suivre.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.