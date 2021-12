Attendez-vous à ce que les téléphones Harmony OS deviennent mondiaux, nouveau Mate en 2022

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Un cadre de Huawei aurait déclaré qu’Harmony OS arriverait en Europe en 2022. On a demandé à l’employé pourquoi Harmony OS n’était pas disponible sur le nouveau téléphone Nova 9. Le représentant de Huawei a également confirmé que de nouveaux téléphones Mate arriveront l’année prochaine, sautant 2021.

Huawei a décidé de créer sa propre plate-forme mobile baptisée Harmony OS à la suite de l’interdiction commerciale américaine. La plate-forme, qui aurait beaucoup de points communs avec Android, a été largement limitée à la Chine. Mais un représentant de l’entreprise a maintenant révélé une fenêtre approximative pour une disponibilité plus large.

Le directeur de Huawei, Derek Yu, a déclaré au point de vente roumain Adevărul (h / t: Gizmochina) que Harmony OS arrivera aux utilisateurs européens en 2022. Yu a donné sa réponse après que le point de vente a demandé pourquoi le Huawei Nova 9 récemment lancé est arrivé sur le marché avec Android 11 au lieu de Harmony OS.

Ce ne serait pas la première fois que les appareils Harmony OS atterriraient sur les marchés mondiaux, car la gamme de tablettes MatePad Pro est arrivée avec la plate-forme plus tôt cette année. Ce serait cependant la première fois que nous verrons la plate-forme sur des smartphones en dehors de la Chine.

Appareils mate et pliables en 2022

Une ligne téléphonique que nous n’avons pas vue en 2021 est la série Mate, avec la famille Mate 50 initialement attendue au troisième ou au quatrième trimestre de cette année. Cette omission n’est pas non plus passée inaperçue pour Adevărul, et le point de vente a interrogé Yu sur la famille d’appareils manquante.

« La série Mate est en route et sortira en 2022 », a déclaré l’exécutif. Il n’a pas précisé si les téléphones Mate 2022 atterriraient sur les marchés mondiaux ou s’ils seraient limités à la Chine. Ce ne serait pas la seule version majeure à être retardée sous une forme ou une autre, car la société a révélé en octobre que le lancement mondial de la série P50 est reporté au début de 2022.

Enfin, le représentant de Huawei a reconnu que le Mate X2 pliable n’était pas arrivé en Europe, mais a déclaré que le « dernier pliable » arrivera dans la région et sera lancé au MWC 2022. On ne sait pas si ce dernier appareil est simplement le Mate X2. ou s’il s’agit d’un tout nouveau pliable. Pour ce que ça vaut, Huawei a limité le Mate X d’origine à la Chine en 2019 avant que le Mate XS modifié n’arrive sur les marchés mondiaux en 2020. Mais il y a des rumeurs concernant un tout nouveau Huawei pliable en préparation. Nous devrons donc attendre et voir ce que Huawei apportera finalement au MWC.

Néanmoins, il est clair que Huawei insiste toujours pour avoir une présence mondiale dans l’espace des smartphones en 2022 malgré sa chute majeure au cours des deux dernières années. Mais ceux qui espèrent la levée des sanctions l’année prochaine pourraient ne pas vouloir retenir leur souffle.

