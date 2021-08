Attendez-vous à ce que Muthoot Fin génère une croissance des prêts de 15 %

in

Dans un dossier d’échange, Muthoot Finance (MUTH) a divulgué les détails d’un accord définitif conclu par sa filiale Belstar Microfinance (MUTH détient environ 70% du capital avant l’injection de capital) avec Augusta Investments, Arum Holdings, MAJ Invest et MUTH. Cet accord définitif est lié à une proposition d’injection de capital primaire de Rs 3 500 crore dans Belstar Microfinance et OFS secondaire par les promoteurs pour une contrepartie totale de Rs 20 crore.

Après cette injection de capitaux propres, la participation de MUTH dans Belstar Microfinance sera réduite à 57,9 %, et MAJ Invest, Augusta Investments et Arum Holdings détiendront respectivement 10 %, 4,6 % et 13,8 % du capital. A titre glissant, la transaction a été réalisée à une valorisation de 2,4x. Nous n’avons pas pris en compte cette injection de fonds propres dans Belstar Microfinance dans nos estimations.

La transaction est soumise à l’obtention des approbations réglementaires requises par Belstar Microfinance. Le délai indicatif pour la réalisation de la transaction ci-dessus est d’environ trois mois. La nature de la transaction serait 100 % cash, sans échange d’actions.

MUTH a encore une fois démontré sa résilience avec ses performances au premier trimestre de l’exercice 22. Son portefeuille de prêts d’or et ses avoirs étaient séquentiellement stables au premier trimestre de l’exercice 22, malgré la faible demande de prêts d’or pendant les blocages dirigés par Covid. Mené par une augmentation de ~6% d’un trimestre sur l’autre (QoQ) des prix moyens de l’or, la LTV sur les prêts d’or a chuté de ~390pb à ~71%, offrant un confort à MUTH et ne nécessitant pas la nécessité d’enchères agressives. Même si la normalité est rétablie et les activités commerciales reprennent, nous nous attendons à ce que la demande de prêts d’or rebondisse à mesure que les clients s’y replient lorsque leurs flux de trésorerie sont stressés.

Nous nous attendons à ce que MUTH génère une croissance des prêts d’environ 15 % à moyen terme. Avec une notation AA+, le coût des fonds devrait baisser au cours des prochains trimestres.

Cela devrait atténuer les pressions sur le rendement, le cas échéant. Le RoA/RoE devrait rester robuste (6,6%/24 %) à moyen terme. L’IMF contribue à environ 5 % des actifs sous gestion consolidés de MUTH. Nous ne voyons pas d’impact significatif de cette transaction sur MUTH. Il est important de noter que la participation de MUTH dans sa filiale IMF passera de ~70% à ~58% après cette transaction, mais avec deux nouveaux investisseurs (Augusta Investments et Arum Holdings), il pourrait y avoir quelques améliorations opérationnelles.

