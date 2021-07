Attendez-vous à de gros gains pour les actions NOK alors que Nokia relève ses prévisions annuelles

Géant des télécommunications Nokia (NYSE :NOK) a connu une bonne progression du cours de son action. L’action NOK a généré un rendement remarquable de 33% à ses actionnaires au cours des trois derniers mois.

Source : rafapress / Shutterstock.com

Après un début d’année impressionnant, la direction de la société prévoit de relever ses prévisions pour l’année entière. L’histoire du redressement de Nokia est bel et bien en marche.

Le stock de NOK a été lent à se déplacer au cours de la dernière année; son prix est resté autour de 4 $ pendant le plus longtemps. Cependant, avec un premier trimestre solide et des investissements et partenariats substantiels dans le domaine 5G, il est de retour. Nokia a encore un long chemin à parcourir avant de rattraper ses pairs, mais il semble être sur la bonne voie pour des gains massifs dans un avenir pas si lointain.

Le prix de l’action est incroyablement bon marché sur la base de la majorité de ses mesures de prix, y compris son rapport prix/ventes de seulement 1,2x. Cela étant dit, plongeons un peu plus dans l’histoire de Nokia et évaluons la force de son étui taureau.

Percée 5G

Ces dernières années, l’une des plus grandes critiques de Nokia était son incapacité à signer des contrats 5G majeurs. Cependant, avec des investissements accrus et une concentration sur les services 5G, il est désormais un grand gagnant avec plusieurs contrats.

En juin, Nokia a annoncé un partenariat avec Réseaux Ligados développer des radios de station de base 5G pour les entreprises et les opérateurs mobiles aux États-Unis. Il a également lancé son portefeuille AirScale 5G leader du secteur en juin. En outre, Nokia a signé un accord de licence de brevet avec le géant automobile Daimler pour fournir une technologie de télécommunications mobiles.

L’entreprise a également été sélectionnée par T-Mobile Pays-Bas pour accompagner sa transformation numérique. L’objectif est de remodeler le réseau de T-Mobile en une plate-forme centrée sur les services qui répond efficacement aux demandes 5G. Nokia modernisera également le réseau de multiplexage par répartition en longueur d’onde dense de T-Mobile Netherland.

En plus de cela, Nokia a collaboré avec NetNordic pour fournir des solutions compatibles 4G et 5G à une entreprise de raffinage de pétrole. Equinor (NYSE :EQNR). Enfin, Nokia s’est associé à Türk Telekom pour déployer le premier réseau privé commercial 4.9G/LTE de Turquie. Nokia fournira des services gérés, des conceptions de solutions et un déploiement dans le cadre de l’accord.

Perspectives positives pour NOK Stock

Selon la direction de Nokia, la société a connu une croissance continue de ses activités au cours du deuxième trimestre. Par conséquent, ils prévoient de revoir à la hausse leurs précédentes fourchettes de perspectives pour 2021. Les précédentes perspectives pour 2021 prévoyaient un chiffre d’affaires net compris entre 20,6 milliards d’euros et 21,8 milliards d’euros, ainsi que des marges opérationnelles comparables de 7 % à 10 %.

Nokia effectue un cycle de mise à niveau 5G et vient de connaître un excellent premier trimestre. Il a connu une forte augmentation de la demande pour ses segments d’infrastructure de réseau et de réseaux mobiles. Après ajustement pour les changements de devises, les ventes semblaient excellentes avec une augmentation de 9 % d’une année sur l’autre.

Le président et chef de la direction, Pekka Lundmark, a récemment déclaré qu’il était optimiste quant à la voie de l’entreprise vers l’amélioration de la rentabilité. « Nous progressons bien dans notre plan en trois phases visant à atteindre une croissance durable et rentable et un leadership technologique présenté lors de notre Journée des marchés des capitaux en mars », a-t-il déclaré. Lundmark pense que le pic de la 5G sera nettement plus long que la 4G, plaçant Nokia dans une position plus forte pour une croissance soutenue.

Dernier mot sur NOK Stock

L’action NOK a été lente au cours de l’année écoulée, mais elle s’est finalement libérée de ses chaînes. L’action a largement progressé après les récents développements positifs de la société dans le domaine de la 5G et son premier trimestre exceptionnel.

Les perspectives de Nokia pour le deuxième trimestre sont encore meilleures car il donne la priorité à sa présence 5G. Se négociant à seulement 1,2 fois les ventes à terme, l’action NOK est un achat criant aux prix actuels.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.