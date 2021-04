Attendez-vous à plus de volatilité dans Ripple avant que XRP n’atteigne de nouveaux sommets

Ondulation (CCC:XRP-USD) a connu une solide 2021 jusqu’à présent, le prix du XRP ayant augmenté d’environ 352%. Ses partisans ont applaudi ces gains récents, en particulier compte tenu des problèmes juridiques auxquels il est toujours confronté. En 2020, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a allégué que les jetons XRP étaient des titres non enregistrés et que Ripple avait enfreint la loi en les offrant aux investisseurs américains.

D’un autre côté, Ripple dit que c’est une monnaie et non un titre. Si l’argument de Ripple est accepté au tribunal, les investisseurs XRP pourront respirer profondément. Bien que la bataille juridique soit loin d’être terminée, les premières indications sont que Ripple pourrait en effet être accepté comme une monnaie. Néanmoins, en raison de la controverse, la plupart des échanges de crypto-monnaie ont exclu XRP, ajoutant à la volatilité des prix.

Les adeptes considèrent Ripple à la fois comme une plate-forme et un jeton. RippleNet est un réseau décentralisé mondial, reliant un écosystème diversifié d’acteurs de paiement. XRP est le jeton natif du protocole Ripple. En utilisant la technologie blockchain, RippleNet exploite une plate-forme permettant aux particuliers de transférer de l’argent d’un compte bancaire à un compte bancaire, de personne à personne.

Maintenant, les investisseurs se demandent quelle pourrait être la prochaine étape pour Ripple. Investir dans XRP à ce stade est une proposition risquée. Cependant, les investisseurs à long terme dont les profils risque / rendement permettent d’acheter des cryptos pourraient envisager d’investir dans Ripple, surtout si le prix descend en dessous de 1 $.

Les cryptos et les jetons sont chauds

L’année dernière a vu un certain nombre de tendances d’investissement dominer les manchettes. Compte tenu des taux d’intérêt les plus bas et des craintes croissantes d’inflation, la popularité des produits de base ainsi que des actifs alternatifs, y compris les cryptos et les jetons comme Ripple, ont augmenté.

«L’incertitude politique, la volatilité du marché et le changement de confiance des investisseurs dans le système financier, associés aux développements récents de la technologie de la blockchain, ont conduit à l’invention et (très rapidement) à l’augmentation de la demande de crypto-monnaies», selon des travaux universitaires récents publiés dans le Journal of Risk and Financial Management.

Pendant que Bitcoin (CCC:BTC-USD) reste la plus grande crypto-monnaie, le deuxième actif numérique Ethereum (CCC:ETH-USD) suscite également un intérêt considérable. Les capitalisations boursières de Bitcoin et d’Ethereum sont actuellement d’environ 926 milliards de dollars et 266 milliards de dollars, respectivement. En comparaison, la capitalisation boursière de Ripple est de 49 milliards de dollars.

Pendant ce temps, un certain nombre d’entreprises comme Tesla (NASDAQ:TSLA), Carré (NYSE:SQ) et Pay Pal (NASDAQ:PYPL) ont soutenu les crypto-monnaies. De plus, plus tôt en avril, le plus grand courtage de crypto-monnaie américain Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) est devenu public via une liste directe. Pour de nombreux investisseurs particuliers, il offre une exposition relativement facile au monde de la cryptographie. La capitalisation boursière actuelle de COIN est d’environ 60 milliards de dollars. De plus, ses revenus, et donc le prix de l’action, sont étroitement liés aux volumes de trading crypto.

Ces dernières semaines, les jetons Ripple ont vu les prix monter en flèche, malgré le procès en cours. Le battage médiatique autour de COIN a fait passer la valeur de XRP de 61 cents le 1er avril à 1,96 $ le 13 avril. Mais Ripple a piqué du nez par la suite, diminuant de 6% le premier jour de la cotation de Coinbase et tombant régulièrement vers le prix actuel autour de 1,10 $.

Pendant ce temps, loin de l’agitation quotidienne, les adeptes de longue date de Ripple espèrent qu’il remplacera progressivement SWIFT, la norme actuelle pour les virements bancaires internationaux. Des dizaines d’institutions financières utilisent le réseau Ripple, ajoutant à la thèse d’investissement à long terme une fois la bataille juridique actuelle terminée.

The Bottom Line on Ripple

À mesure que les monnaies numériques deviennent de plus en plus acceptées, je m’attends à ce que la croissance des cryptos et des jetons comme Ripple se poursuive. Cependant, tant que les inquiétudes juridiques persistent, il pourrait être difficile pour XRP d’atteindre de nouveaux sommets. En fait, étant donné la récente montée en flèche des prix, les prochaines semaines pourraient éventuellement voir de nouvelles prises de bénéfices dans Ripple.

Le graphique des prix de XRP révèle en effet que les fluctuations quotidiennes sont importantes. De plus, la direction du prochain mouvement surprend généralement les investisseurs. Par conséquent, les traders Ripple à court terme doivent être prudents. Si vous êtes un investisseur avec un horizon de deux à trois ans, vous pourriez envisager d’avoir une petite exposition inférieure à 1 $. Si RippleNet renforce son partenariat avec les institutions financières mondiales, il est susceptible de continuer à créer de la valeur pour les investisseurs XRP.

Enfin, les acteurs du marché qui ne veulent pas faire l’expérience de l’agitation quotidienne de Ripple pourraient envisager d’investir dans des fonds négociés en bourse (ETF) qui donnent une exposition à la crypto-monnaie et à la blockchain, la technologie derrière ces actifs numériques.

Ces ETF comprennent les ETF Amplify Transformational Data Sharing (NYSEARCA:BLOK), les FNB Internet ARK de nouvelle génération (NYSEARCA:ARKW), les FNB de transactions et de processus innovants First Trust Indxx (NASDAQ:LEGR), les FNB Goldman Sachs Innovate Equity (NYSEARCA:GINN), les Confiance Bitcoin en niveaux de gris (OTCMKTS:GBTC), les Confiance classique d’Ethereum en niveaux de gris (OTCMKTS:ETCG), les L’innovation partage l’ETF NextGen Protocol (NYSEARCA:KOIN) et le FNB économique Siren Nasdaq NexGen (NASDAQ:BLCN).

A la date de publication, Tezcan Gecgil ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tezcan Gecgil a travaillé dans la gestion des investissements pendant plus de deux décennies aux États-Unis et au Royaume-Uni. Sa passion est le trading d’options basé sur l’analyse technique de sociétés fondamentalement fortes. Elle aime particulièrement mettre en place des appels hebdomadaires couverts pour générer des revenus.