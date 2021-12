Attendez-vous à « quatre ou cinq choses » à l’échelle de la révélation d’Elden Ring aux Game Awards 2021

Cette année Les récompenses du jeu a beaucoup à faire; les années précédentes et d’autres événements connexes ont vu des révélations de la part de Anneau ancien et Échouement de la mort. Mais les Game Awards 2021 peuvent-ils maintenir l’élan annuel de l’émission ? Hôte et organisateur Geoff Keighley semble certainement le penser.

Dans une nouvelle interview avec ForTheWin, Keighley a déclaré qu’il y avait plusieurs jeux aussi percutants qu’Elden Ring alignés pour la cérémonie de remise des prix de cette année.

« Oh, mon Dieu, il y a probablement quatre ou cinq choses de ce niveau », dit-il à propos de la révélation de l’Elden Ring au Summer Game Fest en juin de cette année. « J’ai hâte de montrer ce truc aux gens. Le Summer Game Fest était une nouvelle chose que j’avais créée. Le fait que FromSoftware parie sur moi et le Summer Game Fest où ils auraient pu faire des trucs E3 plus traditionnels, cela signifiait beaucoup pour C’était un immense honneur de travailler avec les gars de From, alors restez à l’écoute, il y en aura peut-être plus à venir. «

Keighley note que la grande révélation a duré « deux ou trois ans de préparation » et qu’il y avait « beaucoup de pression accumulée » pour le jeu avant son éventuel dévoilement.

« Il y aura encore des choses cette année, j’en suis sûr, où c’est comme, nous voulons montrer des choses, mais elles ne sont tout simplement pas prêtes », ajoute-t-il.

Les Game Awards auront lieu en direct, en personne au Microsoft Theater le jeudi 9 décembre 2021. Keighley s’est vanté que le mégashow marketing présentera « au moins 40 jeux », offrira « de vrais trucs de nouvelle génération ».

« Surtout cette année, il y aura beaucoup de contenu pour 2022 et 2023 qui nous montrera notre genre de plus grande programmation à ce jour de premières mondiales et d’annonces », a déclaré Keighley.

L’émission annuelle de décembre comptait 83 millions de diffusions en direct en 2020, soit une augmentation de 84 % d’une année sur l’autre. Les Game Awards seront à nouveau distribués sous forme de diffusion en direct 4K UHD mondiale gratuite sur plus de 40 plateformes mondiales de vidéo, de réseaux sociaux et de jeux le 9 décembre (ou à partir de 1h du matin le 10 décembre pour nous, Européens).