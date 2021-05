Attendez-vous à un confinement de Covid-19 à partir d’août, mais un travail sérieux est à prévoir, déclare l’expert mondial Bhramar Mukherjee

«Si nous ne pouvons pas faire de tests, des enquêtes sur la fièvre, la surveillance syndromique ou l’échantillonnage des eaux usées et des eaux usées» pourraient être examinées et des modèles développés pour suivre le virus avec l’aide des agents de santé communautaires au niveau local. (Image représentative)

Au début de cette année, aux alentours de février, un sentiment de confort imparfait s’installait chez la plupart des gens, y compris certains décideurs politiques clés, que l’Inde avait conquis le covid-19. Mais ensuite, vers la mi-février, le professeur Bhramar Mukherjee était occupé à tweeter et à s’inquiéter de la hausse des cas viraux dans certaines régions du pays. En tant que personne qui étudie les développements depuis le tout début du développement du coronavirus en Inde, elle avait des raisons de s’inquiéter. Professeur d’épidémiologie et de biostatistique, École de santé publique de l’Université du Michigan, elle pense que c’est lorsque nous remarquons les augmentations du virus que nous devons vraiment être plus vigilants car ce n’est que lorsque nous sommes en mesure de retracer les traces silencieuses de ce virus insidieux et intercepter dans les premiers stades que nous pouvons vraiment avoir un impact. Experte de renommée mondiale dans la modélisation mathématique du virus, elle a prédit, entre autres, que l’Inde connaîtra un pic de cas et de décès ce mois-ci et c’est ce que l’Inde a vu en mai. Rapide à expliquer que ces modèles ne sont pas faits parce que nous attendons que ceux-ci se produisent, mais pour alerter les gens à l’avance en les créant sur l’ordinateur afin que des actions anticipées puissent être prises et les catastrophes évitées.

Prenant le temps de son emploi du temps chargé et s’adressant à Financial Express Online, elle s’attend à un état de confinement du virus dans tous les États d’ici juillet-août, mais met en garde que puisque, en chiffres absolus, l’Inde est toujours le plus élevé au monde, nous avons toujours un problème. disponible même si la charge de travail diminue. Par conséquent, après août, il serait téméraire de commencer à revendiquer une victoire prématurée. Loin de là, dit-elle, non seulement nous devons nous soucier de la gestion du grand nombre de personnes déjà infectées, mais aussi commencer à nous préparer à la «nième» vague car ce n’est pas la dernière vague et le virus continuera à arriver. vagues et il est donc crucial que des efforts soient déployés pour renforcer l’infrastructure des soins de santé, intensifier la campagne de vaccination et commencer à travailler sur le nouveau défi de santé publique consistant à faire face aux défis post-covid d’une large population qui se remettra du virus. Un fervent partisan de l’importance des données granulaires, de solides capacités de réponse et d’analyse des données au niveau de la base au niveau du district, où techniquement, chaque district en Inde doit avoir un épidémiologiste et un agent de surveillance. Tout en partageant les leçons tirées des tendances à l’étranger sur la gestion du covid-19 et de ses vagues, elle estime que les solutions de l’Inde doivent être basées sur le contexte indien et par des investissements dans les infrastructures de soins de santé. «Si nous ne pouvons pas faire de tests, des enquêtes sur la fièvre, la surveillance syndromique ou l’échantillonnage des eaux usées et des eaux usées» pourraient être examinées et des modèles développés pour suivre le virus avec l’aide des agents de santé communautaires au niveau local. Écoutez ceci et plus qu’elle a à dire sur la façon dont la trajectoire du virus se déroule, les défis de la gestion des lacunes dans les données et les implications politiques là où la science doit éclairer l’élaboration des politiques avec des problèmes identifiés localement et des solutions appropriées conçues. Regardez l’interview en entier ici:

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.